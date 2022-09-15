Call of Duty serisinin merakla beklenen yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2’nin sistem gereksinimleri ve yeni Gunsmith 2.0 özelliği resmi olarak duyuruldu.

FPS oyunlarını seven hemen hemen herkes hayatında en az bir kere Call of Duty Modern Warfare serisini oynamıştır. Hem hikayesi ve oynanışıyla oyunculara hem de o güne dek görülmemiş özellikleriyle (yüksek bir noktadan kayarak aşağıya inme gibi) oyun dünyasına yön veren bu seri, 2019 yılında yeniden başlamıştı.

2019’daki oyunun başarısının ardından yapımcı Infinity Ward, ilk önce bu yılın başlarında serinin ikinci oyununu geliştirdiğini duyurmuş, daha sonrasında ise oyunun ilk gösterimini yapmıştı. Ülkemizdeki pek çok oyuncu Modern Warfare için para biriktirmeye başlamışken 699 TL’lik oyun bir gecede zamlanarak 1099 TL fiyatı ile ülkemizde 1000 TL’yi geçen ilk oyun olmuştu.

Yeni Gunsmith ve silah özelleştirmeleri

Call of Duty Modern Warfare (2019) ile gelen Gunsmith özelliği o kadar çok sevilmişti ki bunu Call of Duty’nin devam oyunları olan Black Ops: Cold War ve Warzone’da da görmüştük. Ancak Modern Warfare 2 ile bu özellik neredeyse baştan aşağı değişiyor. Bu yeni Gunsmith 2.0 güncellemesi ile artık silahlarınızı geliştirmek çok daha kolay olacak.

Artık Gunsmith’te kullanabileceğiniz iki farklı özelleştirme olacak. Bunlardan ilki olan Silah Platformu (Weapons Platform) sizlere silah, namlu, dipçik ve şarjör gibi özelleştirmeler sunarken ikinci özelleştirme türünde ise dürbün, cephane ve ağızlık gibi daha genel özelleştirmeler bulunacak.

Silah Platformunda yer alan bir diğer yeni özellik ise Reciever adı verilen özelleştirme olacak. Bu özelleştirme basitçe anlatmak gerekirse mevcut silahınızdaki özelleştirmelerin tamamını farklı bir silaha aktarmanıza olanak sağlayacak. Örnek vermek gerekirse M4 silahınızda bulunan tüm özelleştirmeleri Recievers kısmından seçtiğiniz M16’ya aktarabileceksiniz. Bu sayede her silah için tek tek seviye atlayıp özelleştirme açmak yerine bir silah için açtığınız ekipmanları duruma göre tüm silahlarda ya da bazı silah gruplarında kullanabileceksiniz.

Modern Warfare 2 Sistem Gereksinimleri

Bugün düzenlenen Call of Duty: Next etkinliğinde Gunsmith sisteminin yanı sıra oyunun açık beta tarihleri ve sistem gereksinimleri de resmi olarak açıklandı. 16-17 Eylül tarihlerinde oyunu ön siparişle alan PlayStation kullanıcıları betaya katılmaya hak kazanırken, diğer PlayStation kullanıcıları ise 18-20 Eylül tarihlerine oyunu test edebilecek.

Xbox ve PC üzerinden ön sipariş veren kullanıcılar ise 22-23 Eylül tarihlerinde oyuna giriş yapacak. Oyunun son açık beta testi ise 24-26 Eylül tarihlerinde tüm platformlarda yapılacak.

Call of Duty Modern Warfare 2’nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-3570 ya da AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 25 GB

Önerilen Ekran Kartı Sürücüleri: NVIDIA: 516.79 or AMD: 21.9.1

Önerilen sistem gereksinimleri