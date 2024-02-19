Konsolda Call of Duty Warzone oynayan bir yayıncının, nişan alma yardımcısı ile hız hilesi kullanan oyuncuları bile zorlanmadan yendiği video viral olurken, bilgisayar oyuncuları özelliğin zayıflatılmasını istedi.

Aksiyon ve savaş oyunları çok uzun zamandır konsollarda da oynanabiliyor olsa da klavye ve fare ile oynayan oyunculara karşı konsol oyuncularının pek de bir şansı olduğunu söylemek doğru değil. Platformlar arası oynamaya izin veren yapımlarda, bu açığı kapatmak için bulunan çözümlerden biri nişan alma yardımı, ya da İngilizcedeki adıyla "aim assist". Call of Duty Warzone oyuncuları ise bu özelliğin pek de adaletli olmadığını düşünüyor.

Hız hilesiyle bile yetişmek mümkün değil

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Bir Twitch yayıncısı olan Falnets'in paylaştığı videoda da görüldüğü üzere, kontrolcüyle oynadığı oyun esnasında hız hilesi kullanan oyuncular bile bütün hareket hızlarına rağmen otomatik hedeflemeden kurtulamıyorlar. Oyuncu da bunun keyfini çıkarıyor elbette ancak bu durum, bir başka soruyu ortaya çıkarıyor: Hile ile bile yenilmeyen bir oyuncuyu kurallara uygun olarak oynayarak yenmek ne kadar mümkün?

Oyunu bilgisayarda oynayan kullanıcılar da tam olarak bu soruya bir cevap arıyorlar. Bazı kullanıcılar, bu durumu "yasal bir hile" olarak nitelendirecek kadar ileriye giderken, bu duruma ses çıkarmayanların da oyundaki dengesizliklerden şikâyet etmeye haklarının olmadığını söylüyor.

Farklı cihazlarda oyunların arayüzlerinin farklı olduğu, kontrollerinin değiştiği sık sık gözümüze çarpan bir durum. Warzone geliştiricileri bu kontroller arasındaki farkı dengelemek isterken daha başka bir dengesizliğe yol açmış gibi gözüküyorlar. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunda böyle bir şeyle karşılaştınız mı?