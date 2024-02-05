Insider Gaming'in edindiği bilgilere göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyununda açık dünya hikâyeyle çok büyük değişiklikler göreceğiz. Üstelik bu yaklaşım, sadece bu seneki oyunda değil, serinin gelecekte çıkacak diğer oyunlarında da yer alacak.

Bundan birkaç ay önce, yeni Call of Duty’yle ilgili ilk bilgiler gelmişti. Bu sızıntıda, Black Ops olarak çıkacak yeni oyunun Körfez Savaşı’nda geçeceği belirtilmişti. Şimdilik Black Ops Gulf War olarak adlandırılan oyunla ilgili uzun süredir geliştirildiği dışında pek detay yoktu.

Bugün ise Insider Gaming’ten oyun hakkında yeni bilgiler geldi.Konuya yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre oyun, Call of Duty oyunlarında alışık olmadığımız bir hikâye moduna sahip olacak.

Black Ops Gulf War’un açık dünya hikâyeye sahip olacağı iddia ediliyor

Evet, iddiaya göre hikâyede açık dünya bir yapı göreceğiz. CoD oyunlarında aslında bunu ilk kez görmüyoruz. Son çıkan Modern Warfare 3’te bazı açık dünya açık dünya bölümler vardı. Ancak Insider Gaming’in kaynakları, Gulf War’un baştan sona açık dünya olmak üzere geliştirdiğini belirtti. Yani tüm oyunda bu yaklaşımı görmemiz mümkün.

Oyunun açık dünyasında oyuncunun ve ekibinin haritada Far Cry oyunlarına benzer bir şekilde dolaşabileceği söyleniyor. Daha önce CoD oyunlarında buna rastlamamıştık. Etraftaki herhangi bir aracı kullanmak mümkün olacak. Hatta hızlı seyahat sisteminin bile olacağı söyleniyor. Normalde Call of Duty oyunlarından alışık olduğumuz doğrusal görevler hakkında ise bir bilgi yok. Ancak Insider Gaming, bazı doğrusal görevlerin de oyuna entegre edileceğini söylüyor.

2024 sonuna doğru (ekim olma ihtimali yüksek) gelmesi beklenen Black Ops Gulf War’un hikâyesi Raven Software tarafından geliştiriliyor. Çoklu oyuncu ve zombi modları ise Treyarch Games’te. Hakkında bir detay bulunmasa da en son Cold War’da gördüğümüz Adler’i yeni oyunda da göreceğimiz söyleniyor.

Diğer Call of Duty oyunlarının da açık dünya hikâye moduna sahip olması planlanıyor

Call of Duty Modern Warfare 3 (2023)

Insider Gaming’in iddiası sadece bu yıl çıkacak oyunu kapsamıyor. Kaynaklara göre geliştiriciler artık seride açık dünya odaklı hikâyelere yönelmeye başlayacak. Örneğin 2025’te gelmesi beklenen, Satürn kod adına sahip 2025 Call of Duty’nin hikâyesinde bunu görebiliriz. 2025 Call of Duty’nin Black Ops 2’nin devamı olacağının iddia edildiğini belirtelim.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Call of Duty oyunlarının doğrusal görevleri bırakıp açık dünya hikâye moduna yönelmesi iyi olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.