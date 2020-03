Call of Duty: Warzone, PlayStation 4 İçin Yayınlandı

Oyuncular ve CoD hayranları tarafından uzun süredir beklenen Call of Duty: Warzone en sonunda PlayStation 4 için yayınlandı ancak oyunu sıfırdan indirmek isteyenlerin yaklaşık 100 GB’lık bir depolama alanını boşaltması gerekiyor.

Battle Royale oyun türü, aslında oyun piyasasında uzun süredir var olsa da PlayerUnknown’s BattleGround yani PUBG ile popülerliğinin zirve noktasına ulaştı. PUBG’den sonra Fortnite ve Apex Legends gibi Battle Royale oyunlarının da ardı arkası kesilmedi.

Artık mobil platformlara dahi gelen Battle Royale oyunları o kadar popüler oldu ki 2019 yılı içerisinde en çok gelir elde eden oyun Fortnite olarak açıklandı. Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen oyun, 2019 senesinde 1,8 milyar dolar (11 milyar TL) gelir elde etmeyi başardı.

Call of Duty: Warzone

Tabii Battle Royale türü bu kadar popüler olunca oyun geliştiricileri de kendi oyunlarına Battle Royale modunu eklemeye başladı ve bu oyunlardan bir tanesi de Warzone moduyla Call of Duty oldu.

Gelmiş geçmiş en popüler FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty, Warzone oyununun duyurusunu dün gerçekleştirmişti. Oyun, bugün de PlayStation 4 kullanıcılarına sunuldu.

Call of Duty: Warfare oyununa sahipseniz Warzone için 18 ila 22 GB boyutunda bir güncelleme yapmanız gerekiyor ancak Call of Duty: Warzone’u direkt olarak indirecekseniz 83 ila 101 GB’lık bir indirme işlemi yapmanız gerek. Yani Call of Duty’nin Battle Royale moduna atlamadan önce biraz beklemeniz gerekiyor diyebiliriz.

Peki siz Battle Royale oyunları ve Call of Duty’nin Battle Royale modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Battle Royale türünün modası ne zaman geçer? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.