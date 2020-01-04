2019 Yılının En Çok Gelir Elde Eden Oyunları Açıklandı

2019 yılı sona erdi. Peki, oyun dünyasında en çok kazanan isim kim oldu? SuperData, 2019 yılının en çok kazanan oyunlarını paylaştı.

2019 yılını da geride bırakmamızla birlikte ‘Ne ara 2020’ye girdik?’ durumunda olsak da, artık kabullenmekte fayda var. İyi kötü birçok şeyi yaşadığımız bir yılı daha atlattık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sona erince her bir sektörün kazananları ve kaybedenleri liste şeklinde açıklanmaya başladı.

Peki 2019 yılı oyun dünyasının kazananı kimler oldu dersiniz? SuperData’nın paylaştığı liste, 2019 yılında en çok kazanan isimleri bizlere sundu. Paylaşılan liste, oynaması ücretsiz ve ücretli (Premium) olmak üzere iki kategoriye ayrılmış durumda. Listede bulunan isimlerin genel olarak kimseyi şaşırtmayacağını şimdiden söyleyelim.

2019’un en çok kazanan oyunları:

SuperData’nın paylaştığı listede iki kategorinin de kazananı aslında hiç de tahmin edilemez değil. Ücretsiz oyunlar arasında en çok kazanan oyun Fortnite olurken Premium kategorisinde bizi FIFA 19 karşılıyor. Listenin tam hali ise aşağıdaki şekilde:

En çok kazanan ücretsiz oyunlar:

Fortnite

Dungeon Fighter Online

Honour of Kings

League of Legends

Candy Crush Saga

Pokemon Go

Crossfire

Fate/Grand Order

Game for Peace

Last Shelter: Survival

En çok kazanan ücretli oyunlar:

FIFA 19

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto 5

FIFA 20

Call of Duty: Black Ops 4

NBA 2K19

The Division 2

Rainbow Six Siege

Borderlands 3

The Sims 4

Ücretsiz oyunlar kısmında 2. sırayı Dungeon Fighter Online takip ederken Premium listesinde ikinci sırada Call of Duty: Modern Warfare bulunuyor. Günümüzde eskimeyen oyunlar arasında sayabileceğimiz League of Legends 4. sırada bulunurken GTA V, Premium listesinin 3. sırasında bulunuyor.

Günümüzde eskimeyen oyun demişken, bu yıl en çok kazanan oyunlar arasında Crossfire’ı görmek hâlâ şaşırtmıyor değil. 2007 yılında Z8 Games tarafından çıkarılan MMOFPS türü oyunun hâlâ oldukça fazla kullanıcıya sahip olması bir örnek teşkil ediyor.