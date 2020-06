Call of Duty Oyunlarının Yeni Sezon İçerikleri Ertelendi

ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle bir erteleme kararı da Activision tarafından geldi. Call of Duty: Modern Warfare, Warzone ve Call of Duty Mobile'ın yeni sezon içeriklerinin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Infinity Ward ve Activision, ABD'de polis şiddetine ve ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların ardından Call of Duty: Modern Warfare ve battle royale oyunu Warzone'un yeni güncellemesini erteleme kararı aldı. Modern Warfare ve Warzone'un 4. sezonuna ek olarak, Call of Duty Mobile'ın 7. sezonu da süresiz olarak ertelendi.

Call of Duty Modern Warfare'in 4. sezonunun, yeni silahlar, haritalar ve yeni operatör Captain Price ile birlikte 3 Haziran Çarşamba günü yayınlanması planlanıyordu. Call of Duty: Mobile da yeni sezona 5 Haziran Cuma günü "radyoaktif ajan" temasıyla devam edecekti.

ABD'deki protestolara oyun dünyasından destek sürüyor

Call of Duty resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hepimiz Modern Warfare, Warzone ve Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonlarını oynamayı dört gözle beklesek de, şimdi sırası değil. Modern Warfare Sezon 4 ve Call of Duty: Mobile Sezon 7'nin lansmanlarını ileri tarihlere taşıyoruz. Şu anda eşitlik, adalet ve değişim için konuşanları görüp duyma zamanı. Biz yanınızdayız." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Geourge Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke çapında polis şiddetine karşı protesto gösterileri başladı. Sony, ülkede büyüyen eylemlerin ardından perşembe günü gerçekleştirmeyi planladığı PlayStation 5 etkinliğini erteleme kararı almıştı. Benzer şekilde EA de PS5 için gelecek olan Madden 21'e ilk bakış sunacağı tanıtım etkinliğini protestolara destek vererek süresiz olarak erteledi.