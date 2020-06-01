Japon teknoloji devi Sony, “Şu anda kutlama zamanı değil” diyerek PlayStation 5 tanıtım etkinliğini ertelediğini duyurdu. ABD'de yaşanan olaylar, ertelemenin nedeni olarak gösterildi.

Son dönemde ABD’de sular durulmuyor. 25 Mayıs’ta bir polis, sahte para verdiğinden şüphelenilen George Floyd’u diziyle dakikalarca boğazına basarak öldürmüştü. Bu olayın ardından ülkede yer yerinden oynamıştı. Ülke çapında olaylar ve protesto eylemleri devam ediyor.

Yaşanan gelişmeleri bütün dünya gibi teknoloji sektörü de yakından takip ediyor. Japon teknoloji devi Sony, yakın zamanda gerçekleştireceği PlayStation 5 tanıtımını da yaşanan olaylar nedeniyle ertelediğini açıkladı.

'Daha önemli seslere izin vermek için...'

Sony, yaptığı duyuruda PlayStation 5 etkinliğinin ertelenmesinin nedenini açıklarken “Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilecek olan etkinlikte yeni nesil PlayStation’ın oyunlarına ilk bakış yapılacaktı. Bilindiği üzere etkinliğin tarihi 4 Haziran olarak açıklanmıştı. Yeni etkinlik içinse bir tarih verilmedi. Sony, Afro-Amerikalılara yönelik şiddet ve ırkçılığa sessiz kalmanın da iş birliği yapmak olduğunu söylediği bir paylaşım yapmıştı. Bu erteleme kararı, yapılan açıklamanın doğal sonucu olarak karşımıza çıktı.

Oyun dünyası olayları takip ediyor:

Sony’nin etkinliği erteleme kararı sektördeki ilk etkileme kararı değil. Pazar günü de Electronic Arts benzer bir davranışta bulunmuştu. Pazar gerçekleştirilmesi beklenen Madden NFL 21 tanıtımı, yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti.

ABD’nin önemli bir kısmına yayılan olaylar henüz sona ermiş değil. Ülkenin yerel yönetimlerinin tavrına göre olayların ilerleyişi, bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Olayların artması durumundaysa daha önceden planlanmış başka etkinliklerin ertelendiği haberlerini de almamız olası gözüküyor. Sony’nin olayların yatışmaması durumunda etkinliği tekrar erteleyip ertelemeyeceği ise bilinmiyor.