Call of the Sea isimli Macera Oyunundan İlk Fragman Geldi

Out of the Blue isimli bağımsız bir geliştirici tarafından oluşturulan macera oyunu "Call of the Sea"nin ilk fragmanı yayınlandı. 1930'lu yıllarda yaşayan Norah isimli bir kadının hikayesini anlatan oyun, oyunseverlere heyecan verici bir deneyim yaşatmayı vadediyor.

Video oyun dünyasına her geçen gün yeni üyeler ekleniyor. Geliştiriciler, bir yandan tamamladıkları projeleri oyunseverlerin beğenisine sunarken diğer yandan da yeni projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi sizlere, henüz geliştirilme aşamasında olan bir macera oyunundan bahsedeceğiz. "Call of the Sea" olarak isimlendirilen bu oyun, özellikle grafik kalitesi bakımından dikkat çekici bir oyun olacağa benziyor. Call of the Sea, bağımsız bir geliştirici olan Out of the Blue tarafından geliştiriliyor ve Raw Fury tarafından yayınlanacak. Raw Fury, geçtiğimiz yıllarda bağımsız geliştiricilere ait farklı ve kaliteli oyunlarla da karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla oyunseverlerin, Call of the Sea'den beklentilerinin nispeten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Call of the Sea'de Norah'ın etkileyici hikayesine eşlik edeceğiz Call of the Sea, oyunseverleri 1930'lu yıllara götürecek ve benzersiz bir hikaye sunacak. Güney Pasifik bölgesinde geçen bu oyunda, Norah isimli bir kadına eşlik edeceğiz. Kaybolan kocasının peşine düşen bu kadın, bir yandan kocasını ararken diğer yandan da gizemlerle dolu bir kayıp medeniyetin sırlarını çözmeye çalışacak. Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen oyun, sizlere seyir zevki yüksek olan bir deneyim vadediyor. Oyun genel olarak bulmaca türünde. Ancak geliştirici ekip, bu bulmacaların arasına gerilim ve eğlence dolu detaylar eklemiş durumda. Tüm bunlar, Call of the Sea'yi daha da ilgi çekici bir hale getirirken, oyunseverlerin sabırsızlanmasına neden oluyor. Yine de henüz oyunun çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmadığını belirtelim. Call of the Sea, henüz çok yeni bir proje olduğundan bilinmeyen onlarca detay var. Ayrıca geliştirici ekip, bu oyunun ilk fragmanını dün itibarıyla yayınlamış durumda ve oyunun Steam sayfasının oluşturulmasıyla sistem gereksinimleri de belli oldu. İLGİLİ HABER Fütüristik Savaş Oyunu Disintegration Haziran Ayında PS4’e Geliyor Call of the Sea sistem gereksinimleri (yüksek ayarlar) AMD Ryzen 7 1700 ya da Intel i7-6700K işlemci,

16 GB RAM,

AMD RX Vega 56 ya da Nvidia GTX 1070 / GTX1660Ti ekran kartı,

20 GB boş alan,

64 bit Windows 10 işletim sistemi Call of the Sea fragmanı

