Uzayın Muhtemelen En Yaşanmayacak Gezegeni Keşfedildi

Cehennem gibi alev alev yanan, çürük yumurta gibi kokan ve gökten yağmur gibi cam yağan bir gezegen keşfedildi.

Bilim insanları uzayda yaşama elverişli gezegenler başta olmak üzere çeşitli gök cisimlerini inceliyor. Bunlardan biri de HD 189733b adlı, Jüpiter ile benzer boyutlara sahip bir gezegen. Dünya'dan 64 ışık yılı uzakta bulunan bu yapı, pek de öyle yaşama elverişli bir yer gibi durmuyor.

HD 189733b'nin yüzey sıcaklığı 900 dereceyi aşıyor. Yağmur yerine de bu sıcaklıktan ve gezegenin yapısından kaynaklı olarak cam parçaları yağıyor. Ayrıca yapılan incelemelere göre gezegenin atmosferinde bol miktarda hidrojen sülfür bulunuyor. Bu bileşimi genelde çürük yumurtalarda görüyoruz. Yine de bu yapı, gaz devlerinde sülfürün oynadığı rol hakkında fikir verebilir.

Güneş Sistemi dışında ilk defa hidrojen sülfür bulundu

Araştırmanın başındaki isim olan John Hopkins Üniversitesinden Astrofizikçi Guangwei Fu, "Hidrojen sülfür, orada olduğunu bilmediğimiz önemli bir molekül. Orada olabileceğini tahmin etmiştik ve Jüpiter'de olduğunu da biliyoruz ama Güneş Sisteminin dışında daha önce tespit etmemiştik." ifadesini kullandı.

James Webb Uzay Teleskobundan gelen bilgiler, bize gezegenlerin nasıl ortaya çıktıkları konusunda da bilgi veriyor. Sülfür ise daha kompleks moleküllerin oluşabilmesi için önemli rol oynuyor. Kendi yıldızına çok yakın olan bu gezegen, tek bir turunu iki dünya gününde tamamlıyor.