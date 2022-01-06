Türkçe popüler bilim içeriklerini her yaştan izleyiciye hitap edecek şekilde anlatan yeni bir YouTube kanalı geliyor. Can Gürses, 'Bu Ne Bilimsizliktir' adıyla yola çıkan yeni YouTube kanalını duyurdu.

Söz konusu bilim olduğunda YouTube'da karşımıza çıkan içeriklerin çok büyük kısmının İngilizce olduğunu fark etmişsinizdir. Böyle bir mecrada Türkçe ve 'güvenilir' popüler bilim içerikleri arayanlar için artık bir yeni seçenek daha var.

Uzun süredir 'Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik' atölyesi ile çocuklara bilim ve matematiği sevdirmek için çalışan Can Gürses, şimdi YouTube'da ve bu kez her yaştan izleyiciler için popüler bilim içerikleri üretecek.

'Bu Ne Bilimsizliktir' ilk videosu ile 8 Ocak'ta yayına başlayacak:

Can Gürses'in bugün Twitter hesabında yaptığı bir paylaşım ile duyurulan yeni YouTube kanalı, kısa bir tanıtım videosuyla mecraya giriş yaptı. Kanalın ilk 'bilim videosu' ise 8 Aralık tarihinde yayında olacak.

Tanıtım videosunda bahsedilen başlıklara bakacak olursak, Bu Ne Bilimsizliktir kanalında geniş bir içerik çeşitliliği izleyicileri bekliyor. Bilimi herkes için anlaşılır kılmaya çalışmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz; Can Gürses'e ve YouTube çalışmalarını birlikte yürüttüğü Matematik ve Matematik Mühendisliği Topluluğu'na başarılar ve bol abone diliyoruz.

Kanalın tanışma videosuna göz atmak isterseniz: