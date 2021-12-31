Oldukça çetrefilli bir yılı geride bırakırken siz değerli takipçilerimizle oldukça hareketli bir yıl geçirdik. Peki 2021'de en çok hangi videolarımız ilgi gördü? İşte 2021'de Webtekno, Webtekno Plus ve Fobito'da en çok izlenen videolar

İyisiyle kötüsüyle onlarca şey yaşadığımız, gerek Türkiye'nin gerek dünyanın gündemini yakalamakta zorluk çektiğimiz bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Saatler sonra, herkesin yepyeni umutlara sahip olacağı bir yıla gireceğiz. Diliyoruz ki herkes, 2021'i tamamen unutturacak yeni bir yıl yaşar.

2021 yılının nasıl geçtiğini zaten farklı içeriklerimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse 2021'in Webtekno için nasıl geçtiğine bakacak, 2021'de en çok izlediğiniz YouTube videolarımızın bir derlemesini sunacağız. Bakalım siz değerli takipçilerimiz, 2021 yılında en çok hangi videolarımızı izlediniz...

2021'de Webtekno YouTube kanalında en çok izlenen videolar

1. WhatsApp Tüm Özel Hayatımızı İzlemek İçin İzin mi İstiyor? (2.103.330 görüntüleme)

2. 1.000.000 TL’lik Bitcoin Satın Aldık! (Bu Bir Dramdır) (1.136.115 görüntüleme)

3. TOSUNCUK Neden Teslim Oldu? | Çiftlik Bank Mağdurları Toplanın! (681.608 görüntüleme)

4. Piyasadaki En Pahalı Telefonlarla Araba Satın Aldık! (673.328 görüntüleme)

5. 1.200.000 TL'lik AltCoin ALDIK! (Bitcoin'in Kârını Bastık!) (657.639 görüntüleme)

6. Bit Pazarından 2500 TL'ye iPhone 11 Pro Almaya Çalıştık! (Yok Böyle Kapışma!) (606.858 görüntüleme)

7. Kötü Yorum Mafyasını ÇÖKERTTİK! : İnternette Satılan UCUZ Ürünlerin Kötü Yorumlarını TEK TEK Denedik (592.231 görüntüleme)

8. Jahrein, Twitch'teki Kara Para Aklama Olayını Anlattı: Twitch'te Neler Oluyor? (591.708 görüntüleme)

9. AKBANK HACKLENDİ Mİ? | Dünya Tarihinde Bir İlk Yaşanıyor! (507.625 görüntüleme)

10. Çakma Zamzung Telefon ile Cyberpunk 2077 Oynadık! (482.912 görüntüleme)

2021'de Webtekno Plus YouTube kanalında en çok izlenen videolar

1. iPhone 13 Pro Max’ten Önce Prototip’i Elimizde! - Shorts (1.435.137 görüntüleme)

2. Aynı Anda 2 Tane GTA 5 Sığacak Monitör! | Excalibur 34" Oyuncu Monitörü incelemesi (400.383 görüntüleme)

3. Bu Hata Telefonunuzun Şarjını Çabuk Bitiriyor! - Shorts (252.233 görüntüleme)

4. Youtube'u Çalıştıramayan Huawei Telefona Google Play Kurduk! (200.915 görüntüleme)

5. 5000 TL'lik Bim ve A101 Ürünleri Kutudan Çıkıyor! (Size Hediye Ediyoruz) (187.867 görüntüleme)

6. Masaüstü Gibi Dizüstü: Excalibur G911 İnceleme (172.187 görüntüleme)

7. Tek BÖBREK Yetmez! | iPhone 13'ün Tüm Özellikleri! (145.401 görüntüleme)

8. EN İYİ PRO TELEFON OLABİLİR! : Poco X3 Pro inceleme (138.868 görüntüleme)

9. Böyle FPS GÖRMEDİK! : Excalibur E600 inceleme (135.364 görüntüleme)

10. 2000-3000 TL Arasında En İyi Akıllı Telefonlar! (Şubat 2021) (135.231 görüntüleme)

2021'de Fobito YouTube kanalında en çok izlenen videolar

1. PUBG Mobile'da Hilesiz Şekilde Ücretsiz UC Kazandıran Uygulama (184.657 görüntüleme)

2. Melek Yüzlü Şeytan Uygulamalar #4: WhatsApp Online Takibi (64.464 görüntüleme)

3. Aşk Hayatını Sanala Taşıyan Uygulamalar (42.970 görüntüleme)

4. Sadece iPhone Kullanıcılarına Özel Yeni Akım: Clubhouse (38.609 görüntüleme)

5. İş ve Okul Hayatınızı Kolaylaştıracak 5 Efsane Mobil Uygulama (33.167 görüntüleme)

6. Melek Yüzlü Şeytan Uygulamalar #5: Kim Arıyor? (33.110 görüntüleme)

7. Mavi Tik Nasıl Alınır: Instagram Hakkında Az Bilinenler #1 (29.158 görüntüleme)

8. Melek Yüzlü Şeytan Uygulamalar #6: WhatsApp Plus (27.648 görüntüleme)

9. 1 Dakikada Dünya Starı Yapan Uygulamalar! (DeepFake Ne Yaptın Sen?) (27.269 görüntüleme)

10. Melek Yüzlü Şeytan Uygulamalar #1: YouTube Vanced (26.674 görüntüleme)