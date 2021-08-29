Bazı kahramanlar pelerin takmaz derler ya, cankurtaran köpekler işte tam da bu söyleme uyan; tüylü, kuyruklu ve patili kahramanlar! Bir köpekten nasıl cankurtaran olabileceği konusunda kafasında soru işaretleri olan herkes için tüm detaylarıyla cankurtaran köpeklerin yolculuğunu inceledik.

Cankurtaran denildiğinde zihninizde nasıl biri canlanıyor? Yerden yüksek bir noktada; başında şapka, gözünde gözlük, boynunda düdükle oturan ve denize girenlere dikkat kesilen biri desek yanılmış olur muyuz? Zihninize, cankurtaranlara dair yepyeni ve sıradışı birkaç özellik daha eklemeye talibiz! Şöyle ki bazı cankurtaranların yumuşacık tüyleri, durmaksızın sallanan bir kuyruğu ve pek tatlı patileri de olabiliyor!

Köpekler cankurtaranlık yapabilir mi?

Köpeklerin cankurtaran olarak çalışması aslında yeni ve dolayısıyla şaşırılacak bir durum değil. Tüylü dostlarımız uzun yıllardır bu işin eğitimini alıyor ve verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor. Güçlü koku alma yetilerinin eğitilmesiyle çeşitli kara araştırmaları ve arama-kurtarma çalışmalarında yer alan köpeklere kıyasla cankurtaran köpeklerin adını daha az duyuyor olmamız sanıyoruz ki onların bu meslekteki varlığı konusunda bazı soru işaretleri yaratıyor. Soru işaretlerine elveda demenin tam zamanı! Evet, köpekler cankurtaranlık yapabilir!

Köpekler nasıl cankurtaranlık yapabiliyor?

Cankurtaran köpekler, kendilerini cankurtaranlık konusunda eğiten kişilerle ortaklaşa çalışarak insan hayatına dokunuyor. Köpeklerin tek başına hayat kurtarmak yerine kendilerini eğiten kimselerle beraber çalışmasının temel sebebi, söz konusu komut almak ve alınan komutu yerine getirmek olduğunda elbette kendilerini eğiten kişiye sadık kalıyor olmaları. Bu sayede suda yaşanan herhangi bir tehlike anında hızlı alınan, uygulanan komutlar hayat kurtaran hamleler haline gelebiliyor.

Öte yandan cankurtaran köpeklerin de koku alma yetilerini gerektiğinde etkili şekilde kullanabildikleri biliniyor. Kayıp kimselerin, eşyaların ve hatta cansız bedenlerin bulunmasında cankurtaran köpeklerin insan ekipleriyle birlikte çalıştığını ve burunları sayesinde nice vakanın aydınlanmasında önemli rol oynadıklarını söylemek mümkün.

Her köpek cankurtaran olabilir mi?

Hemen hemen her köpeğin eğitimlere katılma hakkı olsa da maalesef her köpek cankurtaran olamıyor. Bir köpeğin cankurtaranlık yapabilmesi için sahip olması gereken bazı kriterler mevcut:

Cankurtan olması istenen köpeğin en az 30 kiloya ulaşacak bir köpek olması gerekiyor. Suyla problemi olmayan, doğuştan suyu ve yüzmeyi seven bir köpek olması bekleniyor. Stres, panik gibi duygulara kolay kolay kapılmayan; insan canlısı ve eğitimi kolay köpekler tercih ediliyor.

Cankurtaranlık kriterlerine uyan köpekler hangileri?

Yukarıda belirttiğimiz üç temel kritere uyan ve günümüzde de cankurtaranlık için sık sık tercih edilen köpeklerin Labrador, Golden Retriever ve Newfoundland soyundan olduğu biliniyor.

Köpekler cankurtaran olabilmek için nasıl bir eğitimden geçiyor?

Cankurtaran köpeklerin eğitimi yavruluk döneminde başlayıp 2-3 yaşına dek sürüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi cankurtaranlık köpekler için insanlarla ortaklaşa sürdürülen bir iş olduğundan, eğitim baştan sona komutu verecek kişi ve alıp uygulayacak köpek arasında ''çift'' mantığıyla ilerliyor. Eğitim esnasında en çok; bir kişinin boğulup boğulmadığını anlayabilmek, boğulan bir kişiye hangi manevralarla ve nasıl yaklaşılacağı, bir bottan ya da helikopterden atlarken atlanacak uygun noktanın nasıl seçileceği ve en güvenli yolların/su akıntılarının nasıl bulunacağı gibi konuların üzerinde duruluyor.

Cankurtaran köpekler her yıl olduğu gibi bu yıl da hayat kurtarmaya devam ediyor!

Cankurtaranlık mesleğinde uzun yıllardır görev alan tüylü dostlarımız, bu yılı da pas geçmedi. Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Sperlonga sahilinde sekizi 6-12 yaşları arasında olan toplam 14 kişinin hayatını kurtaranlar, cankurtaran köpeklerden başkası değildi!

Ailelerin yardım çağırısı üzerine harekete geçen Eros, Mira ve Mya isimli bu üç tüylü kahraman, kıyıdan 330 fit uzaklaşan; sert rüzgar ve dalgalar nedeniyle şişme bot, kolluk vb. ekipmanlara rağmen su yüzeyinde kalmakta zorlanan grubun imdadına yetişti. Üç Labrador, yaklaşık 15 dakikada tüm tehlikeyi sonlandırmayı başardı.

İtalyan Cankurtaran Köpek Okulu (Scuola Italiana Cani Salvataggio: SICS) Güney merkezinin başında görev yapan Roberto Gasbarri, cankurtaran üçlünün bu okul tarafından eğitildiğini ve çalışmalarını da yine bu okul bünyesinde sürdürdüğünü dile getirdi. Cankurtaran köpeklerin İtalya’da 30 yıldır etkin olduğunu ve İtalya sahilleri için büyük önem taşıdığını söyleyen Gasbarri, köpeklerin insanlara verdiği destekle birlikte koruma mekanizmalarının geliştiğinin de altını çizdi.