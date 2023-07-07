Apple’ın canlı duvar kağıtlarıyla ilk tanıştığımızda bunları herkesin kilit ekranında görebiliyorduk. Peki ne oldu da iPhone’lardaki ekranlarımıza hareket katan canlı duvar kağıdı özelliği tamamen kaldırıldı?

Apple, iOS 11 ile 5 sene önce kullanıma açtığı canlı duvar kağıtlarını çok fazla tanıtmasa veya temel bir özellik hâline getirmese de iPhone severler için oldukça popüler ve sevilen bir özellikti.

iOS 16 güncellemesi geldiğinde ise artık canlı duvar kağıtları iPhone’larda yoktu. Severek kullanılan bir özellik olmasına rağmen canlı duvar kağıtları neden kaldırılmıştı? Yerine koyabileceğimiz alternatifleri var mı? Varsa nasıl yapabiliriz? Bu soruların cevabının hepsi aşağıda!

Canlı duvar kağıtları nasıl çalışıyordu?

iOS 11 ile hayatımıza giren canlı duvar kağıtlarının gerçekten “canlı” olması yani hareket etmesi için kullanıcıların kilit ekranına dokunarak uzun bir baskı uygulaması gerekiyordu.

Böylece ekranın ortasında bulunan görüntü ufak bir hareket sergiliyordu. Pek özel bir yanı olmasa da kullanıcılar için sevilen ve kullanılan bir özellikti.

iPhone kilit ekranı özelleştirilmesi tanıtıldığında canlı duvar kağıtları ortadan kayboldu.

Kullanıcıların iPhone'larını özelleştirmesi konusunda seçici olan Apple, iOS 16’yı tanıttığında kilit ekranını özelleştirebileceğimiz yenilikler sunmuştu. Özelleştirilen kilit ekranı özelliğini kullananlar bilir ki bunu yapmak için aynı canlı duvar kağıdını etkinleştirirken yaptığımız gibi ekrana uzunca bir baskı yapmamız gerekiyor.

Yani, iOS 16 geliştirilirken özelleştirilmiş duvar kağıdı ve canlı duvar kağıdı arasındaki şirketin önünde iki seçenek vardı; ya özelleştirmek için yeni bir hareket tasarlanacaktı ya da canlı duvar kağıtları tamamen kaldırılacaktı. Şirket, belli ki ikinci seçeneği tercih etmişti.

Canlı duvar kağıtlarının alternatifleri var mı?

Artık iPhone’larda eski tarzda canlı duvar kağıtları ne yazık ki yok fakat bunun yerine birkaç alternatif kullanılabilir.

Bu duvar kağıtlarına ulaşmak için:

iPhone'unuzun kilidini açın fakat ana ekranı açmayın.

fakat ana ekranı açmayın. Kilit ekranınıza, canlı duvar kağıdınızı hareket ettirdiğiniz gibi uzunca basın.

Sağ alt köşedeki (+) düğmesine tıklayın.

tıklayın. Öne Çıkanlar veya Koleksiyonlar listesine gidin.

listesine gidin. Oradaki listelerin içinde yer alan hava durumu duvar kağıdı ve baloncuklu duvar kağıdı gibi seçenekler ekranınıza hareket katacaktır.

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