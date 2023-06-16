Kendi içeriklerimizdeki bilgileri kullanarak hazırladığımız Apple ile ilgili bu test, oldukça zorlu sorular içeriyor. Acaba sen kaç doğru yapabileceksin?

Eğer hafızana veya Apple'a olan ilgine güveniyorsan hazırladığımız test tam sana göre! Herkesin kolay kolay bilemeyeceği sorularla kendini ölçebilmen için önünde tam 15 soru duruyor.

Bakalım, bu zorlu sorulardan kaç doğru, kaç yanlış yapacaksın? Kendine güveniyorsan ve hazırsan, seni yavaştan aşağı doğru alalım...

1. iPhone’larda hangi modelden itibaren kulaklık girişi kaldırıldı?

A) iPhone 6

B) iPhone 7

C) iPhone X

D) iPhone SE 2

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2. Telefonu sessize alma özelliği diğer telefonlarda dokunmatikken iPhone’larda neden ekstra bir tuş var?

A) Diğer telefonlardan farklı olmak için.

B) Estetik için.

C) Kullanıcıya kolaylık sağlamak için.

D) iPod nostaljisini devam ettirmek için.

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3. iPhone’un ekranının bazen bir anda yarıya inmesinin sebebi nedir?

A) Telefondaki bir hatadan kaynaklı.

B) Daha kolay okunduğu için.

C) Daha güzel göründüğü için.

D) Tek elle kullanımı kolaylaştırdığı için.

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4. iPhone’un ekranının yarıya inmesi özelliğinin adı nedir?

A) Erişilebilirlik

B) Ulaşılabilirlik

C) Odak

D) Denetim

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5. iPod, kaç yılında piyasaya sürüldü?

A) 1999

B) 2000

C) 2001

D) 2002

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6. Apple’ın kulak üstü tasarıma sahip kulaklığı AirPods Max, kaç yılında piyasaya sürüldü?



A) 2020

B) 2019

C) 2018

D) 2017

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7. iPhone, ön kamerasıyla çekilen fotoğraflar neden “ayna görüntüsü” ile kaydediliyor?

A) Diğer markalardan farklı olmak için.

B) Kişiyi başkalarının gördüğü şekilde yansıtmak için.

C) Daha güzel bir fotoğraf ortaya çıktığı için.

D) Kişiyi kendini gördüğü şekliyle yansıtmak için.

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8. Şıklardan hangisi, birçok kol saati daire şeklindeyken Apple Watch'un kare olmasının sebeplerinden değil?

A) Diğer markaların tasarımından sıyrılarak benzersizlik sunması.

B) Fiyatının artması ve böylece markanın daha çok para kazanması.

C) Ekran işlevselliğini arttırması.

D) Bilekle daha uyumlu olması.

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9. Apple Watch, kaç senesinde piyasaya sürüldü?

A) 2013

B) 2014

C) 2015

D) 2016

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10. Jobs'ın garajında kurdukları şirkette oluşturulan Apple I bilgisayarı, kaç yılında ortaya çıkmıştı?

A) 1976

B) 1987

C) 1998

D) 2003

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11. Apple’ın ürün kutularından çıkan bu sticker'lar ilk etapta hangi renkteydi?

A) Mavi ve pembe

B) Mor, siyah ve sarı

C) Gökkuşağı renkleri

D) Yeşil

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12. Apple, MacBook’lardaki ışıklı logoyu yeni modellerinde neden ışıksız yaptı?

A) Karanlıkta çok parladığı için.

B) Gereksiz bulunduğu için.

C) Isınmaya sebep olduğu için.

D) Ekranda renk yanlışlarına sebep olduğu için.

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13. Apple logosunun ışıksız olduğu MacBook’lar kaç yılında çıktı?

A) 2014

B) 2015

C) 2016

D) 2017

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14. Apple, hangi modelden itibaren kutulardan şarj cihazını ve kulaklığı kaldırma kararı aldı?

A) iPhone 12

B) iPhone SE 2

C) iPhone 11

D) iPhone X

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15. Aşağıdaki nedenlerden hangisi, iPhone'ların şarjının %1 seviyesinde uzun süre kalmasının sebeplerinden biri değil?

A) Enerji tasarrufu yapması.

B) Yazılımın yanlış ölçüm yapması.

C) Pil kapasitesini tüketmesı.

D) Bataryanın zaman içinde kalibrasyon sorunu yaşaması.

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