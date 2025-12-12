Tümü Webekno
"Yılın Oyunu" Clair Obscur: Expedition 33'e Türkçe Dil Desteği Geldi

Bu yılın en sansasyonel oyunu Clair Obscur: Expedition 33, geçtiğimiz gece gerçekleşen The Game Awards'ta "Yılın Oyunu" ödülünü kazanmasının ardından yeni güncelleme ile Türkçe dil desteğine kavuştu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından Clair Obscur: Expedition 33, The Game Awards 2025’te “Yılın Oyunu” seçilmesinin ardından oyunun merakla beklenen güncellemesi de yayımlandı.

Özellikle Türkiye’deki oyuncuları sevindirecek "Thank You" adındaki bu yeni güncelleme ile birlikte oyunu biz Türk oyuncular olarak tamamen Türkçe bir şekilde oynayabiliyoruz.

"Thank You" güncellemesinde başka neler var?

5 milyon satış barajını aşarak büyük bir ticari başarıya imza atan oyun, bu yeni güncelleme ile birlikte Türkçe dil desteğinin yanı sıra Verso’s Drafts isimli tamamen yeni bir oynanabilir bölge ve oyuncuların uzun süredir beklediği fotoğraf moduna kavuşuyor.

Clair Obscur: Expedition 33'ü hâlâ oynamadıysanız, özellikle de geçtiğimiz geceki The Game Awards 2025'te ödülleri âdeta silip süpürmesinden ve Türkçe dil desteğine kavuşmasından sonra oynamak isteyebilirsiniz.

