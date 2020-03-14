Canon’un merakla beklenen yeni fotoğraf makinesi Canon EOS R5’in 30 FPS’de 8K video çekeceği iddiaları bugün doğrulandı. Canon, bu özellikle birlikte EOS R5’te bulunacak birkaç özelliği daha açıkladı.

Fotoğrafçılık sektörünün en bilindik isimlerinden biri olan Canon, bugüne kadar piyasaya sürdüğü devrimsel fotoğraf makineleriyle piyasada ününe ün katmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES 2020 etkinliğinde tanıttığı Canon EOS-1D X Mark III ile yine fotoğrafçılığın gözdesi olmayı başardı.

Canon’un şu sıralar en çok konuşulan modeliyse henüz tanıtılmayan bir fotoğraf makinesi olan Canon EOS R5. Bugüne kadar duyduğumuz bilgilere göre Canon, bu makinesiyle de ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Bugün, bu makinenin en çok konuşulan özelliği resmiyet kazandı.

Canon EOS R5, 30 FPS'de 8K video çekebilecek:

Bundan yaklaşık bir ay önce Canon Rumors, Canon EOS R5 modeliyle ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Bu bilgiye göre Canon’un EOS R5 modeli, saniyede 30 kare çekim hızıyla 8K çözünürlüğünde video çekebilecekti. Birçok kişi bu iddiayı gerçek dışı bulmuş olmasına rağmen bugün herkesin düşündüğünün aksi yönünde bir gelişme yaşandı.

Canon’un yeni açıklamasına göre Canon EOS R5, gerçekten de 8K çözünürlüğünde bir videoyu saniyede 30 kare çekim hızıyla çekebilecek. Üstelik bunu sensörünün tamamını kullanarak gerçekleştirecek. Yani 8K video çekerken videonun boyutunda herhangi bir kırpma yaşanmayacak.

Canon’un yaptığı açıklamalar yalnızca bununla da sınırlı değil. Açıklamaya göre Canon EOS R5, tüm 8K modlarında Dual Pixel CMOS AF sistemini destekleyecek. Böylece Live View modu kullanılırken yüksek kalitede AF takibi yapmak mümkün olacak.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Canon EOS R5, Animal AF özelliği sayesinde hayvanları ayırt edebilecek bir özelliğe sahip olacak. Bu özellik sayesinde makine, köpek, kedi ve kuş gibi hayvanları birbirinden ayırt ederek otomatik odak özelliğini hayvan tipine göre ayarlayacak.

Canon’un yeni kamerası hakkında bu kadar bilgiyi paylaşmasıyla birlikte bu kameranın çok yakın bir zamanda tanıtılacağını söyleyebiliriz. Fakat daha önce Canon Rumors’un paylaştığı bilgiye göre EOS R5, bu yılın temmuz ayında piyasaya sürülecek.