ABD'de şirket ve resmî kuruma araç sağlayan elektrikli araç üreticisi Canoo, iflas başvurusunda bulundu ve tüm operasyonlarını durdurdu.

Elektrikli araçlar, şu anda sürdürülebilir gelecek oluşturma planlarımızın başrolü konumunda. Bu yüzden de birçok şirket, bu tarz araçlara yatırım yapıyor, yepyeni elektrikli araç şirketleri görüyoruz. Ancak maalesef her şirket başarılı olamıyor. 2018’den beri faaliyette olan Canoo isimli şirket de bunun en yeni örneği.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Canoo, geçtiğimiz gün Delaware eyaletinde iflas başvurusunda bulundu. Şirket, ayrıca geçtiğimiz gün itibarıyla tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

164 milyon dolardan fazla borcu var

Canoo’nun batmasındaki ana nedenlerden biri, ödeyemediği borçları oldu. Öyle ki tahminlere göre şirketin varlıkları 126 milyon dolar civarında. Borçlarının ise 164 milyon dolardan fazla olduğu düşünülüyor.

Aslında Canoo’nun batışının sinyalleri bir süredir vardı. Öyle ki şirket, geçen ay ABD’de Oklahoma eyaletindeki operasyonlarını durdurup çalışanlarını zorunlu ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca tüm kurucuları da dahil birçok yönetici şirketten ayrılmıştı.

Canoo, ürettiği elektrikli araçlar ile hem normal müşterilerle hem şirketlerle hem de resmî kurumla beraber çalışıyordu. Ancak tüm anlaşmaları iflas kararıyla iptal edilecek. Bunlar arasında ABD’nin en büyük market zinciri Walmart için 4500 araç üretme ve NASA’nın Artemis görevindeki mürettebatına servis sağlama gibi anlaşmalar var.