Norveç'ten yeni bir araştırma, soğuk havaya karşı hangi elektrikli otomobilin ne kadar menzil kaybı yaşadığını gözler önüne seriyor.

Elektrikli otomobil satışları son yıllarda giderek arttı ve elektrikli otomobiller artık hayatımızın her alanında. Tabii pazarlamada kullandıkları menzilleri verememeleriyle de çok kez gündeme gelen elektrikli otomobillere yönelik yeni bir rapor yayınlandı.

Norveç Otomobil Federasyonu (NAF), hâlihazırda piyasadaki elektrikli otomobillerin soğuk havalardaki menzil performanslarını gün yüzüne çıkarmak için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da belli başlı testler gerçekleştirerek sonuçları bizlerle paylaştı.

Testler nasıl gerçekleştiriliyor?

Birçok elektrikli otomobil, hava sıcaklıklarının 2 ila -10 arasında değiştiği dondurucu soğuklarda teste sokuluyor. Buradaki asıl amaç, pazarlamada kullanılan maksimum menzili sağlayıp sağlayamadıklarını gözler önüne sermek.

Yayınlanan tablo birçok aracın bu vaadin oldukça gerisinde kaldığını gösterirken, özellikle soğuk kış günlerinde elektrikli otomobil ile uzun yol yapacaklar için tercih etmeleri gerekecek araçların da hangileri olduğunu gösteriyor.

Soğuğa karşı en dayanıklı elektrikli otomobiller

Otomobil WLTP Menzil Soğuk Havada Menzil (Kayıp Oranı) Polestar 3 560 Km 531 Km (-%5) Tesla Model 3 702 Km 531 Km (-%24) Porsche Taycan 592 Km 499 Km (-%16) Kia EV3 590 Km 499 Km (-%15) BYD Tang 530 Km 482 Km (-%9) Audi Q6 e-tron 616 Km 481 Km (-%22) Hongqi EHS7 540 Km 452 Km (-%16) VW ID.7 GTX Tourer 571 Km 440 Km (-%23) Ford Explorer 525 Km 437 Km (-%17) BYD Sealion 7 502 Km 436 Km (-%13) Lotus Emeya 500 Km 436 Km (-%13) Ioniq 5 546 Km 436 Km (-%20) Xpeng G6 550 Km 429 Km (-%22) Porsche Macan 552 Km 429 Km (-%22) BYD Seal U 500 Km 421 Km (-%16) NIO EL8 503 Km 412 Km (-%18) BMW i5 Touring 497 Km 392 Km (-%21) Mercedes-Benz G-klasse 443 Km 381 Km (-%14) Volvo EX30 472 Km 371 Km (-%21) Peugeot E-5008 488 Km 361 Km (-%26) Mini Countryman 399 Km 355 Km (-%11) Peugeot E-3008 510 Km 347 Km (-%32) Smart #3 415 Km 346 Km (-%17) Voyah Dream 482 Km 344 Km (-%29)

Listeye bakıldığında, elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesinden bu yana hâlen daha soğuk havalarda ciddi menzil kayıpları ile karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Gelecekte bu durum değişir mi şimdilik bilmek güç ancak pil teknolojisi her geçen yıl gelişme kat ediyor.

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