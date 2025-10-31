Tümü Webekno
Canva, Adobe'u Çok Fena Köşeye Sıkıştıracak Canva Creative OS'u Duyurdu!

Adobe'un en güçlü rakiplerinden Canva, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni özelliklerini duyurdu. Şirket, yenilenen platformu Canva Creative OS ismiyle anmaya başladı. Yeni özelliklerle donatılan platform, Affinity'yi de ücretsiz hâle getirdi.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Tasarım dünyasında "kullanımı kolay" denince akla ilk gelen isim olan Canva, sektörü sarsacak bir işe imza attı. Şirket, tarihinin en büyük lansmanı olarak nitelendirdiği Canva Creative OS platformunu duyurdu. Bu sadece bir güncelleme değil; Canva'nın yapay zekâ ve profesyonel araçlarla tasarımın geleceğini nasıl gördüğünü gösteren dev bir adım.

Canva'nın kurucusu Melanie Perkins'in "Hayal gücü çağı" olarak adlandırdığı yeni dönemi başlatan bu sistem, üç ana temel üzerine kuruldu: Yenilenmiş bir Visual Suite, tasarıma özel bir yapay zekâ ve ekipler için gelişmiş bir platform. Ama asıl bomba, Adobe'a rakip olarak görülen Affinity'nin artık bedava olması.

Adobe'un canı sıkkın: Affinity tamamen ücretsiz oldu!

Başlıksız-1

Profesyonel fotoğraf düzenleme, vektörel tasarım ve yayımcılık araçlarını barındıran Affinity, bir süre önce Canva tarafından satın alınmıştı. Yapılan açıklamayla, bu güçlü platformun artık herkes için tamamen ücretsiz olduğu duyuruldu.

Bu, Adobe'nin Photoshop ve Illustrator hakimiyetine karşı atılmış dev bir adım. Üstelik Affinity, artık Canva ile tam entegre çalışacak. Affinity'de yaptığınız hassas düzenlemeleri doğrudan Canva'ya aktarabilecek ve premium Canva hesabı olanlar, Canva AI araçlarını Affinity içinde "Canva AI Studio" aracılığıyla kullanabilecek.

Tasarımcıların çalışma şeklini değiştirecek yapay zekâ: Canva Design Model

Canva, düzenlediği lansmanda "dünyanın tasarıma özel ilk yapay zekâ modelini" tanıttı: Canva Design Model isimli bu model, sadece statik görseller üreten diğer yapay zekâların aksine katmanları, hiyerarşiyi, marka kimliğini ve görsel mantığı anlıyor. Kısacası ona "bir sunum yap" dediğinizde, size düzenlenebilir, tam bir tasarım veriyor.

Bu yeni yapay zekâ modeli, "AI-Powered Designs" ve "AI-Powered Elements" olarak karşımıza çıkıyor. Artık düzenleme editörü içindeyken sıfırdan fotoğraflar, videolar, 3D öğeler ve hatta özel şekiller oluşturabileceksiniz. Ayrıca, yorum kısmına "@Canva" yazarak tasarımla ilgili anlık destek alabileceksiniz.

Visual Suite yenilendi: Video 2.0, Formlar ve e-posta tasarımı geldi

Creative OS'un kalbinde, sevilen Canva araçlarının güçlendirilmiş hâli olan "Visual Suite" yatıyor. En çok dikkat çeken yenilik Video 2.0. Artık çok daha hızlı ve profesyonel bir deneyim sunan editör, "Magic Video" özelliğiyle yüklediğiniz klipleri saniyeler içinde sosyal medyaya hazır bir videoya dönüştürüyor.

Kullanıcılardan en çok talep edilen özelliklerden biri olan Canva Email Design da artık mevcut. Platformdan çıkmadan, yapay zekâ yardımıyla markanıza uygun e-posta tasarımları yapıp doğrudan HTML olarak dışa aktarabileceksiniz. Ayrıca Canva Forms ile web sitelerine interaktif formlar eklemek ve yanıtları doğrudan Canva Sheets'te toplamak mümkün hâle geldi.

Ekipler ve markalar için yeni araçlar: Canva Grow ve Brand System

Başlıksız-1

Canva, bireysel kullanıcıları unutmadığı gibi kurumsal dünyayı da hedefliyor. Yeni Canva Grow, pazarlama ekipleri için tam bir "yaratıcı pazarlama motoru" olarak tasarlandı. Artık markanıza uygun reklamları Canva içinde yapay zekâ ile oluşturabilecek, doğrudan Facebook ve Instagram gibi platformlarda yayımlayabilecek ve performansı yine Canva içinden takip edebileceksiniz.

Yenilenen Brand System ise marka tutarlılığını sağlamayı kolaylaştırıyor. Yeni Brand Kit ana sayfası, logoları, renkleri ve kuralları tek bir yerde topluyor. Yapay zekâ artık marka kitinizi tanıyarak daima markanıza uygun tasarımlar üretiyor.

