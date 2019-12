Capcom: PlayStation 5 İçin Yeni Oyunlar Geliştiriyoruz

Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Japonya merkezli Capcom, 2020 yılında piyasaya çıkacak yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X için yeni bir Resident Evil oyunu üzerinde çalışıyor olabilir.

Sinema ve oyun dünyasının en sevilen korku serilerinden biri olan Resident Evil, özellikle zombi temalı oyunları seven insanların kalbinde her zaman özel bir yere sahiptir. Bu yılın başlarında PlayStation 4, Xbox One ve Windows platformlarına çıkardığı Resident Evil 2 Remake ile önemli satış rakamlarına ulaşan Capcom, serideki sekizinci oyun için kolları sıvamış gibi görünüyor.

Japon devi, birçoğu 2020'de yeni nesil konsollara yönelik olarak çıkacak birden fazla oyun üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu oyunlardan birinin Resident Evil 8 olmasını bekliyoruz. Capcom Başkanı Haruhito Tsujimoto, geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan kazanç raporunda, “RE ENGINE kullanarak geliştirdiğimiz oyunlar büyük beğeni topladı. Oyun motorunu geliştirme sürecinin en başından itibaren, gelecek nesli göz önünde bulundurarak motorumuzu geliştirdik” ifadelerini kullanarak, RE ENGINE’in yeni nesil oyun geliştirirken ellerindeki en büyük silah olacağını belirtmişti.

Capcom’un RE ENGINE oyun motoru tarafından desteklenen yapımlar arasında Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake ve Devil May Cry 5 bulunuyor. Şirket, Xbox Series X ve PlayStation 5'teki projeler için gelişimlerini artırıyor ve Ar-Ge harcamalarını artırıyor.

Bugüne kadarki raporlar ve Capcom’un açıklamaları, şirketin RE ENGINE’i merkez alarak bir dizi yeni oyun üzerinde çalıştığını gösteriyor. Resident Evil, şu anda Capcom’un baş tacı konumunda. Bu nedenle gelecek yıl PS5 ve Xbox Series X’te Resident Evil 8’i görmemiz içten bile değil.