Capcom'un Resident Evil 2 Remake'te Yaptığı Değişiklik

Çok fazla revaçta olan Resident Evil 2 Remake'in arkasındaki Japon ekibin, Denuvo DRM’yi terk etmeye karar verdiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl çıkan Resident Evil 2 Remake, birçok oyuncu tarafından çok beğenildi fakat oyunun koruyucu şirketinden beklenen performansı alamadı.

Birçok oyuncunun, meşhur Denuvo DRM gibi kurcalamaya karşı koruma yazılımı ve dijital haklar yönetim programına tabii tutulan oyunlardan uzak durduğu malum bir konudur.

Oyun hemen kırıldı

DSO Gaming’in raporuna göre, Resident Evil 2’nin yeniden yapılmasının arkasındaki Japon ekibi, son zamanlarda oldukça tartışmalı olduğu Denuvo DRM’yi terk etmeye karar verdi. Sebebinin ise oyunun hızlı bir şekilde kırılması ve oyuncular için daha iyi bir oyun performansı sunma isteği olduğu söylenebilir.

DRM ile çalışan oyunların çok fazla sistem kaynağını emdiği bilinmektedir. Assassin’s Creed Origins ve Batman Arkham Knight gibi popüler oyunların çalışması sırasında CPU’nun tamamının kullanıldığı fark edildi.

Performansta düşüş yaşatıyor olabilir

Bunun dışında birçok oyunda, Denuvo DRM’nin bir çok oyunda daha yavaş yükleme sürelerinden FPS sorunlarından sorumlu olduğunu iddia eden bir çok söylenti var. Bunula birlikte, iddiaların gerçekten doğru olup olmadığına dair sağlam bir kanıtta yok.

Capcom’un remake serüveni

Oyun sektörünün köklü serilerinden biri olan Resident Evil 2; grafikleri, oynanışı, atmosferi ve dinamikleriyle oyun sevelerden tam not almayı başarmıştı. Çıktığı ilk haftada 3 milyon kopya satan RE2 Remake, Capcom’un gözünü boyadı ve hemen remake işlemlerine başladı. Resident Evil 3 için Remake işlemlerini başlatan Capcom’un şimdilerde en büyük uğraşı ise Resident Evil 3 Remake.