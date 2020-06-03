ABD genelinde son günlerde yaşanan olaylar, birçok sektörde olumsuz yansımalara sebep oluyor. Son olarak Capcom, ABD genelindeki mevcut durum nedeniyle Pro Tour 2020’yi ertelediğini açıkladı.

Japon video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Capcom, Amerika Birleşik Devleti’nde meydana gelen olaylardan dolayı Capcom Pro Tour 2020 etkinliğinin başlangıç tarihini değiştirdiğini duyurdu. Siyahi vatandaşlara karşı uygulanan adaletsiz tutum ve polis şiddeti sebebiyle Japon merkezli oyun devi, etkinliğini erteleme kararı aldı.

Street Fighter gibi yapımlarıyla tanıdığımız oyun devi, siyahi vatandaşlara destek amaçlı yaptığı paylaşımla beraber turnuvanın hem Kuzey Amerika hem Avrupa ile Orta Doğu için belirlenen yeni tarihlerini paylaştı. Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde bulunan kullanıcılar için tarih 14 Haziran olarak belirlenirken Amerika Birleşik Devleti için bu tarih 20 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Asya bölgesi için de tarih küçük bir ertelenme ile 26 Haziran tarihine kaydırıldı.

ABD’deki gerilim, turnuva tarihini de etkiledi:

Turnuvanın normalde 6 Haziran günü yapılması planlanıyordu fakat özellikle George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesi sonrası ABD’de meydana gelen atmosfer sonucu firma, bu tarihi pek uygun bulmadı. Her ne kadar turnuvada yarışmayı dört gözle bekleyen yarışmacılar bu haber sonucu hayal kırıklığı yaşamış olsa da bu erteleme daha iyi hazırlanmak isteyenler için de iyi bir fırsat oldu.

Pro Tour 2020’nin ertelenmesine ek olarak Japon oyun devi Capcom, yarışma başlayana kadar sosyal medyaya da bir süreliğine veda edecek. Firma, bu durumu şu anda duyulmayı hak eden daha önemli sesler ve olaylar olduğunu ifade ederek açıklıyor. Amerika Birleşik Devleti’ndeki mevcut durum göz önüne alındığında bunun son derece doğru bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Ertelenmenin gündemde olmasıyla beraber Capcom firmasının Street Fighter V için yeni içerikleri de sevenlerine sunma ihtimali olduğunu belirtelim.

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