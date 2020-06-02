ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protesto gösterilerinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bilgi ve görüntüler, Kaliforniya'daki protestocuların bir Mercedes AMG GT'yi yaktıklarını ve bir Dodge Challenger Hellcat'i çaldıklarını ortaya koyuyor.

ABD, şu sıralar tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. ABD'de bir yerel polisin üzerinde sahte 20 dolar bulduğu için gözaltına almaya çalıştığı siyahi bir vatandaş olan George Floyd'u öldürmesi, ülkedeki devasa protestoların fitilini ateşledi. ABD'nin şu sıralar tam anlamıyla yangın yeri olduğunu söyleyebiliriz.

Düzenlenen protesto gösterilerinde yer yer her şey olması gerektiği gibiyken yer yer yağma ve bazı vandallıklar da gerçekleşiyor. Şimdi sizlere, gösteriler sırasında yok yere yakılan bir Mercedes AMG GT'den bahsedeceğiz.

ABD'deki protestolar sırasında yakılan Mercedes AMG GT

Yukarıdaki fotoğrafta alevler içerisinde gördüğünüz bu Mercedes AMG GT, bir oto galeride satılmak üzere sergileniyordu. Ancak Kaliforniya'da bulunan araç, şu an binlerce dolarlık hasar almış durumda. 155 bin dolara kadar çıkan fiyat etiketine sahip olan bu araç, neyse ki zamanında söndürüldü. Çünkü eğer müdahalede geç kalınmış olsaydı galerideki diğer Mercedes modelleri de bu araçla aynı kaderi yaşayacaklardı.

Mercedes bayisinden açıklama geldi

Yaşanan olayların ardından Kaliforniya'daki Mercedes bayisinden bir açıklama geldi. Görevliler, galerideki hasarla ilgili çalışma başlattıkları ve galerinin yeniden ziyarete açılabilmesi için temizlik ve bakım çalışmalarına başladıklarını ifade ediyorlar. Galeri görevlileri, bayiyi ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini ve ailelerinin eski haline gelmesi için çalıştıklarını söylüyorlar.

Ülke genelindeki maddi hasara paha biçilemiyor

ABD genelinde yaşanan olaylar bulunla sınırlı değil. Göstericiler, Mercedes galerisine yaptıkları saldırının bir benzerini de yine Kaliforniya'daki bir Fiat Chrysler bayisine de gerçekleştirdiler. Bu saldırıdaysa girdikleri galerideki araçların bazılarını dışarı çıkaran göstericiler, sıfır bir Dodge Challenger Hellcat'i çaldılar. Üstelik aracın çalınma anı, galeri yakınındaki diğer kişiler tarafından da kayıt altına alındı.

Yetkililer, ABD'de yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadılar. Çünkü aslına bakacak olursak olaylar henüz dinmiş durumda değil ve şu an resmi bir açıklamanın yapılması için çok erken. Ayrıca konuyla ilgili olarak hem Mercedes AMG GT'yi yakan hem de Dodge Challenger Hellcat çalan kişilerin akıbeti ve aracın durumu da bilinmiyor.