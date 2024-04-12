Anthony Mackie'yi Kaptan America olarak göreceğimiz Captain America: Brave New World filminden ilk görseller geldi. İşte film hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Marvel Sinematik Evreni, 2019’da çıkan Avengers Endgame ile Chris Evans’ın hayat verdiği Kaptan Amerika karakterine veda etmişti. Ancak daha önce The Falcon olarak bildiğimiz Sam Wilson’ın yeni Kaptan Amerika olacağı da duyurulmuştu. Karakter, daha önce olduğu gibi Anthony Mackie tarafından canlandırılmaya devam edecekti.

Mackie’nin başrolde yer alacağı yeni bir Kaptan Amerika filmi de bir süredir geliştiriliyordu. Bugün “Captain America Brave New World” isimli filmden ilk görseller geldi.

Captain America: Brave New World filminden ilk görseller

Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görüntüler, Sam Wilson’ı ikonik Kaptan Amerika kalkanıyla görmemizi sağlıyor. Öte yandan Harrisson Ford tarafından canlandırılacak “Thunderbolt Ross” karakterine de ilk bakışı atabiliyoruz.

Filmden ilk videonun birkaç gündür ABD’de devam eden CinemaCon etkinliği kapsamında gösterildiğini belirtelim. Ancak bu görüntüler sadece katılımcılara gösterildi. Yani henüz herkes için yayımlanmadı.

Captain America: Brave New World konusu

Filmin konusu hakkında şu ana kadar pek bilgi paylaşılmadı. Ancak 2021’de yayımlanan Disney+ dizisi “The Falcon and the Winter Soldier” dizisinin hemen sonrasında geçeceğini biliyoruz. Sam Wilson, Steve Rogers’ın kalkanını alarak yeni Kaptan Amerika olacak. Wilson’ın bunun ardından yaşadıklarını filmde göreceğiz.

Captain America: Brave New World kadrosu

Yönetmen koltuğunda Julius Onah’ı gördüğümüz filmin başrolünde Anthony Mackie yer alıyor. Mackie dışında Harrison Ford, Liv Tyler, Rosa Salazar, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Danny Ramirez gibi önemli isimler var.

Captain America: Brave New World vizyon tarihi

Captain America Brave New World, 14 Şubat 2025’te sinemalarda olacak.