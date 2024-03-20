Uncharted serisindeki çalışmalarıyla tanınan yazar ve yönetmen Amy Hennig'in yeni Marvel oyunu 1943: Rise of Hydra, Epic Games'in State of Unreal etkinliğinin açılış konuşmasında duyuruldu. Oyundan bir de trailer geldi.

18 Mart günü San Francisco'da başlayan ve 22 Mart'a kadar çeşitli etkinlikler ve konferanslarla devam edecek olan Game Developers Conference (GDC) 2024'te bugün Epic Games'in State of Unreal etkinliği gerçekleşiyor. Etkinliğin açılış konuşmasına ise birkaç gündür sızıntılarla gündemi meşgul eden bir oyun duyurusu ile başlandı.

Yepyeni bir Marvel oyunu olan Marvel 1943: Rise of Hydra'dan ilk trailer geldi. Aynı zamanda oyuna dair pek çok detay da oyun severlerle paylaşıldı.

Captain America ve Black Panther'le oynayacağız

Oyun, hikâye odaklı bir aksiyon-macera olarak tanımlandı. Gelen ilk bilgilere göre İkinci Dünya Savaşı sırasında geçecek hikâyede Black Panther ve Captain America da dahil 4 oynanabilir karakter olacak. Diğer iki karakter ise bir Wakanda casusu olan Nanali ve bir ABD askeri olan Gabriel Jones olacak.

Unreal Engine'in en güncel sürümü olan 5.4 ile geliştirilen oyun, görsel olarak da oyuncuları oldukça memnun edecek gibi görünüyor. 2025 yılında çıkacağı belirtilen oyun hakkında henüz daha detaylı bir bilgi bulunmuyor.