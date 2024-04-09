Iron Man rolüyle gönüllerde taht kuran Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evreni'ne dönüş için açık kapı bıraktı.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en önemli parçaları arasında yer alan Iron Man/Tony Stark karakterine hayat veren Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evreni'nden ayrıldıktan sonra farklı rollerle karşımıza çıkmıştı. Son olarak Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken başarılı aktör, en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını da evine götürmeyi başarmıştı. 59 yaşındaki aktör, MCU'ya dönebileceğini belirtti.

Esquire'e bir röportaj veren Robert Downey Jr, oldukça ilginç açıklamalarda bulunurken Tony Stark karakterini yeniden canlandırmak için hevesli olduğunu da saklamadı. Öte yandan Robert Downey Jr.'ın role dönüşü biraz karmaşık olabilir.

"Bu rol benim DNA'ma işledi"

MCU'ya dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya cevap veren Downey Jr., "Mutlulukla (dönerim). Bu (rol) DNA'ma işlemiş durumda. Bu rol beni seçti. Ve bakın, her zaman derim ki, asla Kevin Feige'ye karşı iddiaya girmeyin. Kaybedersiniz. Adam kasa, adam hep kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Elbette ki MCU'ya Robert Downey Jr.'ın dönüşü pek kolay değil çünkü kendisini Avengers: Endgame'de Thanos ile olan mücadelesinin ardından kaybetmiştik. Hatta filmin finalinde de kendisinin cenazesini görmüştük. Yani Downey Jr. role dönse bile bildiğimiz Tony Stark olmayabilir. Zira şu anda Marvel Sinematik Evreni içinde ünlü oyuncunun dönüşü ancak çoklu evrenlerden birinden gelen bir başka Tony Stark olması ile açıklanabilir ki bu durumda da karakteri farklı şekilde görebiliriz.