Android akıllı telefon ve tabletler için açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Paranoid Android, geçtiğimiz yılın ekim ayında Android 10 için yayınladığı beta sürümleri ile yüzleri güldürmüştü. Piyasadaki en popüler özel ROM’lardan olan Paranoid Android, bugün itibarıyla bazı cihazlar için Android 10 sürümünü yayınladı.

LineageOS, Pixel Experience, OmniROM, Resurrection Remix ve Paranoid Android gibi özel ROM'ların çok sayıda hayranı var. Bu açık kaynaklı bir işletim sistemlerinin her biri, standart Android deneyimine bambaşka bir hava katıyor. Tarzı ve yenilikçi özellikleri ile özel ROM’ların arasından sıyrılmayı başaran Paranoid Android, pek çok kullanıcının birinci tercihi konumunda.

Şubat 2019’da yayınladığı Android 9.0 Pie sürümü ile uzun zaman sonra geri dönen Paranoid Android, beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. Bu sefer araya fazla zaman koymayan Paranoid Android ekibi, geçtiğimiz ekim ayında ise Android 10'a dayanan birkaç beta sürüm yayınlamıştı.

Paranoid Android’in Android 10 sürümü meraklı bir bekleyişin ardından bazı cihazlara sunuldu

Ekip şimdi de, bazı ASUS, OnePlus ve Xiaomi telefonlar için ilk kararlı sürümlerini kullanıcıların beğenisine sundu. Paranoid Android’in Android 10 sürümü, diğer özel ROM’lar gibi, kullanıcıların işletim sistemlerini kişiselleştirebilecekleri ve bambaşka bir Android deneyimi yaşayabilecekleri pek çok yenilik barındırıyor.

OTA desteği, ekran sabitleme (Gimbal modu), dahili ekran kaydedici, ekranda parmak izi desteği, genişletilmiş titreşim sistemi, hızlı şarj göstergesi, geliştirilmiş kilit ekranı güvenliği, uygulama başına hücresel veri, VPN ve Wi-Fi kısıtlamaları, üç parmağınızı aşağıya kaydırarak ekran görüntüsü alma ve Pop-Up kamera desteği Paranoid Android Quartz 1 olarak adlandırılan yeni sürümle gelen yeniliklerden sadece bazıları.

Paranoid Android Quartz 1, kullanıcılara cihazlarını özelleştirebilecekleri pek çok özellik sunuyor

Yeni sürümdeki duvar kağıtları ise OnePlus'ın duvar kağıdı tasarımcısı olan Hampus Olsson tarafından tasarlandı. Paranoid Android’in Android 10 sürümü ilk etapta sınırlı sayıda model için yayınladı ancak kısa bir süre sonra cihaz yelpazesinin genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Paranoid Android Quartz 1 için desteklenen modellerin listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paranoid Android Quartz 1 sürümünü alacak modeller