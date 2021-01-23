2021'de 200 Bin TL'nin Altına Alınabilecek Sıfır Otomobiller

Sıfır otomobiller her ne kadar ateş pahası olsa da fiyat olarak alınabilir seviyede kalan otomobiller de bulunuyor. Veri ve analiz firması Cardata, 200 bin TL'nin altında alınabilecek otomobilleri sıraladı.

Ülkemizde ne yazık ki otomobiller oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Bu nedenle de pek çok kişi, otomobil alacağı zaman oldukça ince eleyip sık dokuyor. Veri ve analiz firması Cardata da Ekonomist için 200 bin liranın altındaki otomobilleri inceledi.

En ucuzu Egea, en pahalısı Cee'd

Listede 2020 stok fiyatı en düşük olan otomobil, 124 bin liralık etkietiyle FIAT Egea (Easy paket) oldu. En pahalı otomobil ise 199,900 liralık etkiete sahip olan KIA Cee'd 1.0 Cool Tekno paket olarak göze çarptı.

Listede FIAT otomobillerin yoğun olarak yer aldığı göze çarptı. Ayrıca popüler otomobil modellerinden Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Renault Clio, Dacia Duster ve Opel Corsa gibi modellerin de bu fiyat aralığında yer alan versiyonları bulunduğu gözlerden kaçmadı.

Listedeki modellerin tamamı için 2021 fiyatı vermek şu anda mümkün değil. Bazı modeller ve paketler 2021'de artık yollara çıkmayacak olabilir. 2021 Ocak fiyatı belli modeller ise olası fiyat artışları hakkında fikir veriyor.

Sıfır otomobiller 140 binden başlayacak

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a göre 2021 yılında sıfır kilometre bir otomobil almayı planlayanların en az 140 bin TL'yi gözden çıkarması gerekecek. Yani temel otomobil fiyatlarında 16 bin liralık bir artış görülecek.

2020 yılında pandeminin de etkisiyle beraber sıfır kilometre otomobillerde yaşanan tedarik sorunları, ikinci el otomobil piyasasını da oldukça derinden sarsmıştı. Fiyatlar bir dönem neredeyse sıfır otomobillerin fiyatlarını yakalamıştı. 2021 yılında da sıfır kilometre otomobillerde yaşanacak olan fiyat artışının ikinci ele olan talebi yükseltmesi bekleniyor.

Listelere haberimizde yer alan görsellerden ulaşabilirsiniz. Bu otomobillerden birini tercih edecek olsanız hangisini seçerdiniz?