Renault, 21. Defa Türkiye'de En Çok Satan Marka Oldu

Fransız otomotiv firması Renault, 100 bine yaklaşan satış adedi ve %16,2 pazar payıyla binek otomobiller alanında liderliğini 21 yıla çıkardı.

Ülkemizin en popüler otomobil markaları arasında Fransız üretici Renault yer alıyor. 2020 yılında tam 98 bin 900 adet otomobil satan firma, toplamda elde ettiği %16,2'lik pazar payıyla da binek otomobil pazarında liderliğini sürdürdü.

2000'li yılların tamamında liderlik koltuğunu bırakmayan Renault, geçtiğimiz yılda en çok satılan 3 binek otomobilden 2'sinin de üreticisi olmayı başardı. Ayrıca aynı firma çatısı altındaki Dacia'nın ürettiği Duster da 17 bin 402 adet satışla en çok satılan SUV otomobil oldu.

Renault zirveyi bırakmıyor

Ülkemizde OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen 2 yerli modelden Clio HB, en çok satılan ikinci binek otomobil oldu. Aynı fabrikada üretilen bir diğer model olan Megane Sedan ise üçüncü sırada yer almayı başardı.

Clio HB, 46 bin 192 adet satarak B segmentinin tartışmasız lideri olmayı başardı. Tam %49,22'lik pazar payı yakalayan model rakiplerini açık farkla geride bıraktı. Satılan her iki araçtan biri Clio HB oldu.

Yıl boyunca 98 bin 900 adet satış yapan Renault, binek otomobillerde pazar payını %16,2 seviyesinde tuttu. Genele baktığımızda ise markanın satışlarının 101 bin 534 olarak gerçekleştiğini ve pazarın %13,1'ine hakim olduğunu görüyoruz.

En çok satan SUV modeli Duster

Dacia markasının performansına baktığımızda ise 30 bin 800 adet araç satıldığını ve firmanın pazar payı sıralamasında %4 ile 8. sırada yer aldığını görüyoruz. Pazar payı küçük olmasına rağmen Dacia, 17 bin 402 adetlik satış gerçekleştirdiği Duster modeli ile yılın en çok satan SUV'si olmayı başardı.

Renaul ve Dacia markalarını bünyesinde barındıran Renault Grubu, 2020 yılında Türkiye pazarında toplamda 132 bin 224 adetlik satış rakamına ulaştı. Grubun binek ve hafif ticari araç pazarındaki payı %17,1 olarak gerçekleşti.