Adı ülkemizde artık 'Efsane Cuma' olarak anılan 'Black Friday', dev markaların büyük indirimler yaptığı ve Kasım ayı boyunca konuşulan bir etkinlik haline geldi. Peki nedir bu Efsane Cuma, nasıl ortaya çıktı? Gelin yüzlerce sene öncesine kadar uzanan hikayesine birlikte göz atalım.

Efsane Cuma (Black Friday), artık pek çoğumuzun bildiği üzere her sene Kasım ayının son haftasında gerçekleşen bir alışveriş etkinliği. Bu etkinlik kapsamında pek çok marka ve e-ticaret platformu büyüklü küçüklü indirim kampanyaları düzenliyor.

Yıllar içerisinde değişime uğrayan Black Friday'de bazı markalar yalnızca bir günü seçerken kimi markalar ve platformlar ise Kasım ayı boyunca indirim yapmayı seçiyor. Bu sene 25 Kasım tarihine denk gelen Black Friday hakkında bu kısa özetten sonra gelin bir de hikayesine göz atalım.

Efsane Cuma olarak anmaya başladığımız Black Friday nasıl ortaya çıktı?

Günümüzde bir ismi olsa da, Black Friday'in temsil ettiği alışveriş kültürünün aslında uzunca yıllar bir ismi olmadı.

ABD'de kutlanan en önemli bayramlardan biri olan ve Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şükran Günü', ülkede aynı zamanda Noel ve yeni yıl kutlamalarıyla sonlanan uzun bir 'kutlama' döneminin başlangıcıydı. Bu dönemde hediye alma ve alışveriş yapma davranışları yükselişe geçtiği için, hem markalar hem tüketiciler için fırsata dönüşen bu 'alışveriş günü' ortaya çıktı.

Şükran Günü'nden bir gün sonraki cuma gününe denk gelen bu alışveriş günü, yıllar içerisinde ABD'nin en yoğun alışveriş gününe dönüştü. Günün tarihi ise haliyle Şükran Günü ile belirlendi.

Ancak ABD'de Şükran Günü'nün ne zaman kutlanacağı da uzun yıllar boyunca belirsizdi. Kökeni 1600'lü yıllara uzanan ve hasat bayramı olarak kutlanan Şükran Günü, uzunca yıllar 25 Kasım'da kutlandı.

1789'da ABD Başkanı George Washington , 26 Kasım Perşembe gününü Şükran Günü ilan etti. Ancak ilerleyen yıllarda tarihe ve güne yönelik pek çok kafa karışıklığı yaşandı. Bu kafa karışıklığı, 1941'de Kongre tarafından alınan bir kararla giderildi ve Şükran Günü'nü Kasım'ın dördüncü Perşembesi yapan bir yasa kabul edildi. Böylece Kasım'ın dördüncü Cuması da 'Black Friday' olmuş oldu.

Herkes için pozitif etkisi olan bir gün neden 'Black Friday' (Kara Cuma) olarak anıldı? Black Friday ismi nereden geldi?

Black Friday ismi nereden geldi sorusuna verilen farklı cevaplar var. Bu hikayelerden ilkine göre siyah, satış yapan işletmeler ve muhasebecileri için olumlu anlam ifade eden bir renk. Çünkü muhasebeciler defterlerinde kârı belirtmek için siyah, zararı belirtmek için de kırmızı mürekkep kullanıyorlar.

Yıl boyunca zararı temsil eden 'kırmızı' ile dolan defterler, Black Friday günü 'siyaha' dönüp kârla dolduğu için de bu güne 'Black Friday' dendiği söyleniyor. Ancak bu hikaye doğruluğu kabul gören bir hikaye değil. En azından güne ismini vermesi açısından…

İsmin esas kaynağı bu çılgın alışveriş gününde ortaya çıkan 'kara manzara'. İsmi verenler ise polisler… Black Friday'de yaşanan kaos, yoğun trafik, mağazalarda yaşanan izdiham gibi manzaralar sebebiyle çok yoğun çalışan Philadelphia'daki polis memurları, bu yorucu güne 'Black Friday' demeye başladılar.

Ticaretin bu isimden zarar göreceğini düşünen markalar ne kadar değişmesi için uğraşıp 'Büyük Cuma' gibi isimler kullanmayı deneseler de yıllar içinde isim tüm ABD genelinde yayıldı. Ardından ise dünya genelinde…

'Black Friday' ifadesinin ilk kez kullanıldığı olayın ise aslında bildiğimiz 'Black Friday' ile ilgisi yok

Her ne kadar spesifik olaran 'Efsane Cuma' dediğimiz gün ile bağlantısı olmasa da, ismin hikayesi anlatılırken sık sık ilk kez kullanıldığı 24 Ekim 1929'a da değinilir. Bu tarih Amerika'da Büyük Buhran'ın başladığı tarih olarak bilinir.

ABD'de ve dünyada 'Black Friday' ifadesinin ilk kez kullanıldığı bu tarih, iki borsacının altın piyasasına müdahale etmek ve haksız kazanç elde etmek için attıkları adımların tespit edilmesi sonrası piyasanın aniden çöküşe geçtiği ve binlerce Amerikalının iflasa sürüklendiği gün olarak karşımıza çıkar. Borsanın çöktüğü Perşembe günü, Cuma günü gazete manşetlerine 'Black Thursday' olarak yansır. Etkilerinin hissedildiği ilk gün ise Black Friday'dir...

Black Friday günlerinde yıllar içerisinde pek çok şiddet olayı ve izdiham yaşandı

Black Friday'in isminin polisler tarafından koyulduğunu söylemiştik. O zamandan bu zamana polisler açısından pek değişen bir durum olmadı. Black Friday, yıllar boyu olaylarla dolu bir gün oldu.

Kayıtlara göre en kötü Kara Cuma 2008 yılında yaşandı. ABD’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Walmart’ta, alışveriş yapmak isteyen kalabalığın altında ezilen bir vatandaş hayatını kaybetti.

2011 yılının Kara Cuması’nda Los Angeles Walmart’ın teknoloji bölümünde, bir insan %60 indirimle Nintendo Wii alabilmek için kalabalığa biber gazı sıktı.

2009 yılında ise Kaliforniya Walmart’ta garip bir olay gerçekleşti. Alışveriş yapmaya gelen kalabalık o kadar çığırından çıktı ki, mağaza polis tarafından korunmak zorunda kaldı. Bu olay da yukarıdaki örnekte olduğu gibi mağazanın teknoloji bölümünde, sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Mağaza ise birkaç saat sonra kapatıldı.

2012 yılının Kara Cuma’sı ise Florida Walmart’ta kötü olaylara ev sahipliği yaptı. İndirim peşinde koşan kalabalığın mağazaya kalıcı hasarlar vermesi Kara Cuma zamanı alışılmış bir şey. Ancak bu sefer, yalnızca bir park yeri hakkında tartışan insanlar birbirlerini vurdular.

İnsan, indirim uğruna yaşanan şeyleri gördükçe hayret etmeden duramıyor. Kara Cuma bir pencereden bakıldığı zaman gerçekten yılın en güzel zamanlarından biri ve neyse ki artık alışverişler e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı için böyle tatsız manzaralarla eskisi kadar sık karşılaşılmıyor.

Türkiye'de Black Friday indirimleri ne durumda?

Ülkemizde geçtiğimiz birkaç yılda 'Black Friday' kültürü 'Efsane Cuma' ismiyle yaygınlaştı. Artık pek çok e-ticaret platformu Kasım ayında farklı tarihleri 'Efsane Cuma' indirimleri ile geçiriyor.

Bu indirimler kapsamında aklınıza gelebilecek her kategoriden üründe indirimler yapılıyor. Tüketiciler olarak bizler de bu süreçte özellikle ihtiyacımız olan ürünleri indirimde yakalamaya çalışıyor; büyük markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olma şansı yakalıyoruz.

Bu sene dikkat çeken indirimlere imza atan platformlardan biri ise Turkcell Pasaj

Pek çok mağaza ve online satış platformunun aksine Turkcell Pasaj’da 14 Kasım tarihinde başlayan Efsane Cuma indirim etkinliği, 25 Kasım Cuma günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Turkcell’de Fırsatlar Pasajı kapsamında sürecek Black Friday indirimleri ise 12 Kasım'da başladı ve 27 Kasım tarihine kadar devam edecek. Toplam 15 gün sürecek olan bu indirim etkinliğinde, farklı kategorilerde yer alan yüzlerce ürün indirime girecek.

Apple, Xiaomi, Samsung, Dyson, LG, Arzum, Vestel, Braun, Fakir, Asus gibi dev markaların yüzlerce ürününü kapsayan Efsane Cuma kampanyası sayesinde 'biraz indirime girse alırım' dediğimiz akıllı telefon, bilgisayar ve cep telefonu aksesuarları gibi eksiklerimizi Turkcell Pasaj'dan satın alabileceğiz.

Aynı zamanda yalnızca kişisel teknoloji ihtiyaçlarımız için değil evlerimiz için de aklınıza gelebilecek her türden teknolojik ürün için cazip fırsatlar yine Turkcell Pasaj'da olacak.

Her gün 5 büyük üründe 'indirim gibi indirim' dedirtecek oranlarla fırsatlar sunulacak

Ülkemizde Black Friday gibi günlere yönelik en büyük eleştirilerden biri, indirim oranlarının kimi zaman bizi çok da tatmin etmiyor oluşu. Turkcell Pasaj ise yüzlerce üründe sürekli olacak indirimlere ek olarak her gün 5 büyük üründe yüksek indirim oranları uygulayarak önemli ihtiyaçlarımızı tatmin eden indirim oranlarıyla satın alabilmemizi sağlayacak.

Kampanya süresi boyunca her akşam 21:00'da uygulanacak bu büyük indirimlerde tabii ki ürünler stoklarla sınırlı olacak. Bu yüzden saati kaçırmadan Turkcell Pasaj'ı ziyaret etmekte fayda var.

Ayrıca eklemek gerekir ki Turkcell Pasaj faturaya ek alışveriş ve taksitlendirme seçeneği gibi ödeme kolaylıkları da sunuyor. Bu da platformdan alışveriş yapmayı daha cazip hale getiriyor. Siz de satın almak istediğiniz ve indirimde yakalamak istediğiniz ürünler varsa zaman kaybetmeden Turkcell Pasaj'a göz atabilirsiniz.