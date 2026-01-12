Casio, Görenleri Geçmişe Götürecek Harika Özelliklerle Donatılmış WS1800 Dijital Kol Saatlerini Tanıttı

Casio, görenlere nostalji yaşatacak retro görünümlü WS1800 dijital saatlerini tanıttı. Cihazlarda 10 yıl pil ömrü gibi özellikler var.

Saat deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Casio’dur. Şirketin sunduğu dijital saatlerde birçok insanın hayatında önemli bir yer edinmiştir. Şimdi ise firma, görünce geçmişe gideceğiniz, retro görünümlü yepyeni WS1800 dijital kol saatlerini piyasaya sürdü. Cihazlar, ABD’de satışa çıktı.

Yeni WS1800 modelleri, geçmişe selam çakan retro tasarımlarla geliyorlar ve mavi, yeşil, siyah olmak üzere üç farklı renkle sunuluyorlar. Özellikleri de oldukça iyi. Yüksek pil ömründen dayanıklılığıa kadar her konuda öne çıkmayı başarıyor.

Casio W1800 kol saati neler sunuyor?

Özellikle spor yapanların ve uzun kullanım ihtiyacı olan kişilerin tercih edeceği Casio WS1800 modellerinde çift ölçekli geniş bir grafik ekranla geliyor. Ana ekranda tarih, saat, haftanın günü gibi bilgiler var. Şirket, cihazın ön kısmı için reçine cam kullanmış. Ağırlığı 41 gram. 145 ile 215 mm arasındaki bilek ölçülerini desteklediğini belirtelim.

Casio, saatin 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu belirtmiş. Dahili pili ise 10 yıl ömre sahip. Yani 10 yıl pilini değiştirmeden kullanabiliyorsunuz. Ekran, düşük ışık koşullarında daha iyi görünürlük için ışıklandırmalı LED arka aydınlatmayı da destekliyor.

Bunlar dışında cihazda çift ekranlı kronometre özelliği, 1 ila 60 dakika arasında etkinlik zamanlayıcısı gibi özellikler var. Üst ekran 59 dakika ve 59 saniyeye kadar, alt ekran ise 99 dakika 59 saniyeye kadar gösterim sağlayabiliyor. Ayrıca 10 ila 45 dakika arasında değişen sabit aralıklarla önceden ayarlanmış bir geri sayım sayacı da eklemiş.

48 şehirden 29 zaman dilimini destekleyen üründe 2099 yılına kadar geçerli tam otomatik takvim özelliklerine de sahip. ABD’de satışa çıkan WS1800 modellerinin fiyatı 39,95 dolar olarak açıklandı.