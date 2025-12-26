Lenovo, Ucuza 27 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saati Watch GT Pro'yu Tanıttı

Lenovo, Watch GT Pro ismini verdiği yeni akıllı saatini tanıttı. Dış kullanım ve spor odaklı bir saat olan cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen 27 gün pil ömrü gibi özelliklerle geliyor.

Dünyanın en önde gelen bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo, farklı kategorilerde de ürünleriyle karşımıza çıkan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile Watch GT Pro ismini verdiği yeni akıllı saatini tanıttı. Saat, üst düzey özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Lenovo’nun yeni akıllı saati, özellikle spor meraklısı kullanıcıları hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Uzun pil ömrü, çok uçuk olmayan fiyat, gelişmiş GPS özellikleri gibi öne çıkan detayları var.

Lenovo Watch GT Pro neler sunuyor?

Yeni akıllı saatte 1.43 inç boyutunda bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 466×466 piksel çözünürlük sunuyor ve Corning cam ile çiziklere karşı kendini koruyor. Lenovo, cihazı çinko-magnezyum alaşımlı bir çerçeve, fiberglas takviyeli naylon bir arka kısım, paslanmaz çelik düğmeler ve silikon bir kayışla tasarlamış.

Hem iOS hem de Android ile uyumlu çalışabilen cihazda Bluetooth 5.3 desteği var. Kullanıcılar; Bluetooth aramaları yapma, arama geçmişini kontrol etme, bildirimleri doğrudan saat üzerinden görüntüleme imkânın sahipler. Ayrıca çift frekanslı GPS sistemi bulunuyor. Bu sistem, açık hava aktiviteleri sırasında konum izleme doğruluğunu ciddi oranda artırıyor. Dijital pusula, yükseklik ve barometrik basınç sensörleri gibi özellikleri de var.

Watch GT Pro, hem iç mekan hem de dış mekan egzersizlerini kapsayan 170'ten fazla spor modunu destekliyor. 50 metreye kadar derinliklere dayanıklı 5ATM su geçirmezlik özelliği de var. Lenovo ayrıca kulaç sayısını, hızı, tur sayısını, süreyi ve yakılan kalorileri takip eden özel bir yüzme algoritması da eklemiş. Sağlık tarafına baktığımızda ise kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi, ayrıntılı uyku takibi, stres ölçümü ve rehberli nefes egzersizleri gibi özellikleri görüyoruz.

En dikkat çeken kısımlardan biri pil tarafında. Cihazda 470 mAh’lik lityum polimer pil kullanılmış. Bu pil ile uzun süreli kullanım modunda 27 gün gibi çok uzun bir kullanım sunulabiliyor. Yoğun kullanımda ise 7 gün pil ömrü var. Tam şarjı 3 saat süren saatin fiyatı ise 128 dolar olarak açıklandı.