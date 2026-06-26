İş ve Oyun İçin İki Ayrı Bilgisayara Para Dökmek İstemeyenlere: Casper Excalibur G915 ile Tek Bütçeyle Çifte Hayat!

Hem oyun oynatabilecek kadar güçlü işlemci ve ekran kartı gibi donanımlara sahip; hem de işlerinizi her an her yerde halledebileceğiniz kadar hafif bir dizüstü bilgisayar arayışındaysanız Casper Excalibur G915 incelememize göz atın!

Hem şık bir iş bilgisayarı hem de güçlü bir oyun donanımı arıyorsanız, iki ayrı cihaza bütçe ayırmak yerine Casper Excalibur G915 ile bu işi tek seferde çözebilirsiniz. Sırt çantanıza atıp ofise veya okula götürebileceğiniz kadar hafif olan bu model, mesai bitiminde en rekabetçi oyunlarda bile akıcı bir deneyim yaşamanıza olanak tanıyor.

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Gündüz Profesyonel, Gece Oyuncu

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Çantanıza atıp çıkabileceğiniz ve sizi yormayacak bir cihaz arıyorsanız Excalibur G915 tam size göre çünkü sadece 2.3 kg ağırlığında ve 20,5 mm inceliğinde tasarlandı. "Oyun bilgisayarları ağır ve kabadır" düşüncesini rafa kaldıran bu incelik, masaüstünüzde şık dururken uzun süreli taşımalarda da konforunuzu bozmuyor. Ayrıca alüminyum tasarım sayesinde dayanıklılığı ile çantaya atıp her yere götürmeyi çok daha güvenli hale getiriyor.

Üstelik cihaz, 15.6 inçlik kompakt bir kasa boyutuna sahip olmasına rağmen 16 inçlik geniş bir ekran sunuyor. Sunum hazırlarken, Excel tablolarında gezinirken veya oyun oynarken bu geniş ekran sayesinde daha sürükleyici bir görüntü alanı elde ediyorsunuz. Ekrandaki %100 sRGB renk doygunluk oranı ve antiglare (yansımasız) yüzey, 178° görüş açısıyla birleştiğinde görsel deneyimi oldukça yukarı taşıyor.

Excalibur G915, Windows 11 Home ve Windows 11 Pro işletim sistemi seçenekleriyle sunuluyor. Modern arayüzü, gelişmiş güvenlik özellikleri ve oyun optimizasyonları sayesinde cihazın sunduğu performanstan en verimli şekilde yararlanmanıza yardımcı oluyor.

Soğutma Sistemi ve Oyun Performansı

Akşam eve gelip oyuna girdiğinizde Casper Excalibur G915'in donanım gücü kendini gösteriyor. Cihazda yer alan Excalibur akıllı turbo termal soğutma sistemi, oyunlarda hız kesmeden devam etmenizi destekliyor. Bu sistemdeki 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve 140.000 mm²'lik geniş yüzey alanı, CPU ve GPU’yu tam kavrayarak ısıyı etkili şekilde dağıtıyor. %100 bakır alaşım yapı ve 102 adet 0.2 mm fan bıçağı sayesinde cihaz performansını stabil tutabiliyor.

Bu yapı, yalnızca cihazın serin kalmasını değil, uzun oyun seanslarında performansın korunmasını da hedefliyor. Akıllı Turbo Termal Soğutma sistemi; işlemci ve ekran kartı üzerindeki ısıyı geniş bakır temas yüzeyi, 5 bakır ısı borusu ve çift turbo fan ile hızlı şekilde dağıtarak ani performans düşüşlerinin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Böylece Excalibur G915, hem rekabetçi oyunlarda stabil FPS değerlerini korumaya hem de oyun dışındaki video düzenleme, yayın ve çoklu görev senaryolarında daha dengeli bir performans sunmaya odaklanıyor.

Oyun atmosferini tamamlayan 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavyesi ile tarzınıza uygun renkleri seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda rekabetçi anlarda klavye komutlarınız eksiksiz algılanıyor çünkü her tuşta ayrı ayrı geçerli olan anti-ghosting per-key özelliği bulunuyor. Aynı anda birden fazla tuşa bassanız dahi refleksleriniz anında oyuna yansıyor.

Casper Excalibur G915, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden ekran kartı seçenekleriyle geliyor. Modelde 8 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5060 ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı seçenekleri bulunuyor. Yapay zekâ destekli DLSS teknolojileri, gelişmiş ışın izleme (Ray Tracing) özellikleri ve yüksek grafik gücü sayesinde hem rekabetçi oyunlarda yüksek FPS değerleri elde etmek hem de görsel kaliteyi üst seviyeye taşımak mümkün oluyor.

Ayrıca performans beklentisine göre üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. Kullanıcılar; yeni nesil yapay zekâ destekli Series 3 Intel Core Ultra 7 356H, güçlü çoklu görev performansıyla öne çıkan Series 2 Intel Core 7 240H veya kendini kanıtlamış 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemciler arasından seçim yapabiliyor. Bu sayede cihaz, günlük ofis çalışmalarından içerik üretimine ve yoğun oyun oturumlarına kadar geniş bir kullanım senaryosuna uyum sağlayabiliyor.

Hızlı Bellek, Geniş Depolama Alanı

Excalibur G915, yüksek hızlı DDR5 bellek desteğiyle geliyor. Farklı konfigürasyonlarda sunulan geniş RAM seçenekleri sayesinde aynı anda çok sayıda uygulama çalıştırmak, tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yapmak veya oyun oynarken arka planda yayın açmak çok daha akıcı hale geliyor.

Yüksek hızlı M.2 NVMe SSD depolama birimleri sayesinde sistem açılışları, oyun yükleme ekranları ve dosya transferleri oldukça kısa sürüyor. Üstelik farklı kapasite seçenekleri sayesinde hem iş dosyalarınız hem de geniş oyun kütüphaneniz için yeterli alan sunuyor.

Özellik Casper Excalibur G915 Değerleri Ekran Boyutu 16 inç (15.6 inç kompakt kasa içinde) Ekran Yenileme Hızı 165 Hz Renk Doygunluğu %100 sRGB Ekran Özellikleri Antiglare (yansımasız), 178° görüş açısı Ağırlık 2.3 kg İncelik 20,5 mm Soğutma Donanımı 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, %100 bakır alaşım Fan Yapısı 102 adet 0.2 mm fan bıçağı, 140.000 mm² yüzey alanı Tasarım Alüminyum Klavye 4 bölgeli RGB aydınlatma, per-key anti-ghosting

Kimler İçin Uygun Değil?

Amacınız sadece internette gezinmek, basit ofis programları kullanmak veya dizi/film izlemekse, Casper Excalibur G915'in sunduğu akıllı turbo soğutma sistemi ve 165 Hz ekran yenileme hızı gibi oyuncu odaklı donanımlar sizin günlük kullanımınız için ihtiyaç fazlası olabilir. Bu model, tek bir bütçeyle hem yüksek oyun performansına hem de taşınabilirlik esnekliğine aynı anda ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlandı.