Ürettiği 'sağlam' telefonlarla gündeme gelen Caterpillar, yeni akıllı telefonu S32'yi tanıttı. Sağlamlığıyla öne çıkan S32, Android 10 işletim sistemiyle çalışmasının yanı sıra 4200 mAh'lik güçlü bataryasıyla da dikkat çekiyor.

Ürettiği iş makineleri ve madencilik ekipmanlarıyla tanınan Caterpillar, aynı sağlamlığı akıllı telefon sektöründeki ürünlerinde de göstermeye devam ediyor. CAT, önceki ürünlerine benzer şekilde, sağlamlaştırılmış kasası ve güçlendirilmiş bileşenleriyle yeni akıllı telefonu S32'yi tanıttı.

CAT S32, piyasanın en iyi işlemcisi veya tasarım trendlerini barındırmıyor. Yani bu cihaz, çerçevesiz ekrana sahip Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon değil. Ancak CAT gibi şirketler, zorlu koşullarda dayanıklı ve güvenilir cihazlar yapmaya odaklanıyor. Gelen bilgilere göre S32, kısa süre önce tanıtılan ve sağlamlığıyla öne çıkan Samsung XCover'a rakip olmayı hedefliyor.

Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak cihaz, 5.5 inçlik HD bir ekranla geliyor. 18:9 en boy oranına sahip olan ekran, DragonTail Pro cam ile korunuyor. Akıllı telefon, ıslak elle ve eldivenle bile kullanılabiliyor. Sağlamlığa daha fazla odaklanan CAT S32, MIL-SPEC 810G ve IP68 su geçirmezlik sertifikasına da sahip. Şirket, telefonun 1,5 metrelik bir derinlikte 35 dakikaya kadar dayanabildiğini belirtiyor.

Akıllı telefon, dört çekirdekli MediaTek Helio A20 işlemci ve 3 GB RAM ile geliyor. Ayrıca 32 GB dahili depolamaya sahip olan telefon, 4,200mAh bataryasıyla uzun bir pil ömrü sunuyor. Cihaz, Daha yüksek VoLTE ve Wi-Fi arama teknolojisi ile birlikte CAT 6 LTE'ye de sahip. Diğer bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5, NFC ve 3,5 mm jak girişi bulunuyor.

Kamera tarafında ise arkada 13 megapiksel, önde ise 5 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Şirket ayrıca daha iyi bir kavrama için cihazın etrafına kauçuklu malzeme eklemiş durumda. Yani kullanıcıların akıllı telefon için kılıf satın almasına gerek kalmayacak. Android 10 işletim sistemiyle çalışan CAT S32 ayrıca sol tarafta bir özelleştirilebilir düğmeye sahip.

Cat S32 fiyatı

Her zamankinden daha sağlam bir tasarımla gelen CAT S32, 299 euro'dan (yaklaşık 1965 TL) satışa sunulacak.

CAT S32 Teknik Özellikleri: