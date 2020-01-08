Çin merkezli Hohem Technology, dünyanın ilk hafif akıllı telefon gimbalini CES 2020 kapsamında duyurdu. Şubat ayında piyasaya sürüleceği açıklanan gimbal, benzerlerine oranla hem hafif hem de üstün teknolojik özelliklerle dolu bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, tüm hızıyla devam ediyor. Teknoloji üreticileri, fuar kapsamında tüketicilere sunacakları yeni ürünlerini tanıtıyorlar ve şu ana dek onlarca yeni ürün hayatımıza girmiş durumda. Şimdiyse sizlere, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirilen dünyanın ilk hafif akıllı telefon gimbalından bahsedeceğiz.

Gimbal, pek çoğumuza uzak bir kelime olabilir. Bu yüzden önce gimbalın ne olduğuna hafiften değinelim. Bu ürün, daha çok sinema sektöründe kullanılıyor. Temel anlamıyla döner bir destek olarak tanımlayabileceğimiz gimballar; fotoğraf makinesi, kamera ve akıllı telefon gibi ürünlerin hareketli eksenlere rağmen sabit kalmasını sağlıyor. Bu açıklama yetersiz geldiyse, hemen alt kısımda bulunan görsel, gimbalın ne olduğunu açıkça gösterecektir.

Dünyanın ilk hafif akıllı telefon gimbalı, Çin merkezli "Hohem Technology" tarafından geliştirildi ve şirket, bu ürününe "iSteady X" adını verdi. Şubat ayı itibarıyla tüketicilerin hizmetine sunulacak olan iSteady X, akıllı telefon kullanıcıları için üretildiğinden geleneksel gimballere göre biraz daha gelişmiş özelliklere sahip. Öyle ki; dünyanın ilk hafif akıllı telefon gimbalı, sahip olduğu tuşlara farklı komutlar atanabiliyor ve böylelikle de tüketiciler daha kolay kontrol yapabiliyorlar.

iSteady X, sadece 249 gram ağırlığında bir ürün. Benzerleriyle kıyaslandığında bir hayli hafif kalmayı başaran iSteady X, aynı zamanda fazlasıyla da küçük bir yapıya sahip. Katlanabilir şekilde tasarlanmış olan iSteady X, katlandığında sadece avuç içi kadar yer kaplıyor. Hohem Technology, yeni ürününü tam anlamıyla tüketicilere uygun bir şekilde geliştirmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söylüyor. Şirkete göre iSteady X, günlük yaşamın bir parçası haline gelecek.

Karşınızda iSteady X

iSteady X'in sahip olduğu avantajlardan bir tanesi de, bu gimbalın herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olması. Yani bu ürünü kullanabilmek için profesyonel bir kameraman ya da yetenekli bir kişi olmanız gerekmiyor. Üstelik dilerseniz, iSteady X'in sahip olduğu modlardan birini kullanarak çeşitli yer ya da ögelere odaklanma yapabiliyorsunuz.

Hohem Technology, yaptığı açıklamalarda yeni ürününün detaylarını genel hatlarıyla anlattı ancak herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı. Üstelik şirket, yeni gimbalının CES 2020 etkinliklerine gelen misafirler tarafından da deneyimlenebileceğini, fuar alanındaki herkesi standlarına beklediğini söylüyor.