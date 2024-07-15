Venezuela'nın batısında yer alan Catatumbo Nehri üzerinde, gece gökyüzünde âdeta bir ışık gösterisi yaşanıyor. Her yıl yaklaşık 300 gece boyunca süren ve saatte 280 kez çakan, yılda da toplamda 1,6 milyon yıldırımın sebebi ne?

Dünyanın en yüksek yıldırım yoğunluğuna sahip yeri olarak Guinness Dünya Rekorları’na da giren göldeki yıldırımın bilimsel bazı açıklamaları var.

Bölgeyi doğal fenomen merkezi hâline getiren durumun sırrı...

Jeolojik ve meteorolojik faktörler oldukça etkili.

Catatumbo Yıldırımları'nın ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri, bölgenin kendine özgü jeolojik ve meteorolojik yapıya sahip olması. Catatumbo Nehri, Maracaibo Gölü ile birleşerek geniş bir alana yayılıyor.

Bölgede özellikle nisan ila kasım arasında, sıcak ve nemli hava kütleleri dağlardan göle doğru hareket ediyor. Dağlardan gelen soğuk hava da gölden yükselen sıcak ve nemli hava ile çarpışıyor ve bu çarpışma sonucu güçlü elektriksel aktiviteler meydana geliyor.

Maracaibo Gölü çevresinde yoğun bir şekilde metan gazı bulunuyor.

Teorilerden biri ise metan gazının sebep olduğu. Göl tabanında bulunan organik maddelerin çürümesi ile ortaya çıkan metan gazı, elektriksel iletkenliği artırarak yıldırım çakma olaylarının daha sık ve yoğun olmasına katkıda bulunuyor.

Bu nedenle, bölgedeki yıldırım çakma olayları yalnızca atmosferik koşullarla sınırlı kalmıyor aynı zamanda yer altından gelen etkilerle de destekleniyor.

Son yıllarda küresel ısınmanın etkileri dünya genelinde hissedilmeye başlandı.

Bu durum, Catatumbo bölgesindeki iklim koşullarını da etkiledi. Artan sıcaklıklar, buharlaşmayı artırarak atmosferdeki nem oranını yükseltti. Nemli havanın dağlardan gelen soğuk hava ile çarpışması da yıldırım çakma olaylarını daha da artırdı.

Doğanın bu eşsiz tepkimesini görmek isteyenler için Catatumbo Nehri, âdeta bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini bekliyor. Geceleri gökyüzünde çakan yıldırımların dansını izlemek, bu bölgenin gizemini ve büyüsünü hissetmek için harika bir fırsat sunuyor.

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