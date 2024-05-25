Kar yağarken etrafı saran çok huzurlu bir sessizlik olur. Peki yağmur yağarken gök gürlemesini görmemize rağmen, neden kar yağarken gök gürültüsüyle karşılaşmayız?

O huzurlu sessizliğin ardında neler olduğunu hiç bilmiyoruz. Belki de sadece karşılaşmadığımızı sanıyoruz.

İstisnaları olsa bile genellikle kar yağışı esnasında böyle bir şeyle karşılaşmayız, çünkü neydi? Coğrafya kaderdi!

Gök gürültüsünü hep yağmurla görürüz.

Yağmurlu bir havada çakan şimşek bize hiç garip gelmez. Çünkü genelde ikisi arkadaş gibi takılırlar. Ancak karlı, sakin bir havada şimşek çakarsa o zaman telaşlanırız. Genellikle karşılaşmadığımız bir hava olayı olduğu için.

Kar yağarken gök gürlemesine pek rastlamasak da imkânsız değil. Hatta bazı bölgelerde sıklıkla yaşanıyor. Yaşanan bölgeyle yaşanmayan bölgenin farkı ne olabilir?

Hemen söyleyelim: Kıyı şeridi.

Her kar yağışında gök gürlemez veya şimşek çakmaz. Ancak kar yağarken gök gürültüsü çoğunlukla denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Yani Sivas’ın yollarında, Ankara’nın dağlarındaysanız görmemeniz çok normal, coğrafya kaderdir demiştik.

Denizin üzerindeki hava soğuktur, sıcak denizin üzerinden buharlaşan hava, soğuk havanın içinde hızla yükselerek bulut içinde küçük dolu tanecikleri oluşturuyor. Bu dolular, bulutun içindeki buz parçalarıyla etkileşime girerek gök gürültüsünü oluşturuyor.

Bunun yaşanması için de deniz üzerinde aşırı soğuk bir hava olması gerek.

Böyle güzel ve nadir görülen bir doğa olayı, kıyı bölgelerinde görülmesinin yanında zaman zaman karasal bölgelerde de sesini duyuruyor merak etmeyin.

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