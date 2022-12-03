Yıldırımların Neden Zikzak Şeklinde Düştüğü Ortaya Çıktı

Fırtınalı havalarda izlemesi en keyifli aktivitelerden biri olan yıldırımlar, neden yeryüzüne dümdüz değil de zikzak şeklinde iniyorlar?

Hemen hepimiz yağmurlu, fırtınalı havalarda uzaklara bakarken gökten elektrik dalgalarının heybetli bir şekilde yeryüzüne düşmesini hayranlıkla izlemişizdir. İzlerken de illa aklımıza gelmiştir: Bu yıldırımlar neden düz bir şekilde düşmüyor?

John Lowke isimli bir bilim insanı, bu konu üzerine düşünmüş ve araştırmalar yapmaya başlamış. Yıldırımların zikzak şeklinde düşmesinin gerçekten de bir sebebi var. Gelin dünyada her gün 8,6 milyon kere gerçekleşen bu doğa olayının sırrı neymiş aktaralım.

Yıldırımlar yeryüzüne düşerken çok kısa sürede çok meşakkatli bir süreçten geçiyorlar:

Yıldırım bulutlarındaki yoğun elektrik alanları, elektronları "tekli delta oksijen molekülleri" olarak adlandırılan molekülleri oluşturmak adına yeterli enerjiye sahip olmaları için harekete geçirir. Bu moleküller ve elektronlar, saniyenin milyonda biri kadar yoğun bir şekilde yanan kısa, oldukça iletken daracık bir yol oluşturmak adına birikirler.

Her birikme, sahip olduğu enerjiyle doğru orantılı elektriğin buluttan boşalması için belirli uzunlukta bir yol açar. Bu yol bittiğinde, kaynaktan gelen elektriğin devam edebilmesi için bu oluşan boğumdan bir yeni yol daha açılır.

Bu işlem, yıldırım yeryüzünde bir noktaya ulaşana kadar devam eder ve böylelikle dümdüz değil, zikzak şeklinde yıldırımlar görürüz.