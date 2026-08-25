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Caviar, Daha Tanıtılmayan Katlanabilir iPhone'un 900 Bin TL'lik Ultra Lüks Versiyonunu Tanıttı

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Lüks tasarım markası Caviar, Apple’ın önümüzdeki ay tanıtacağı ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın çok pahalı özel versiyonunu duyurdu.

Caviar, Daha Tanıtılmayan Katlanabilir iPhone'un 900 Bin TL'lik Ultra Lüks Versiyonunu Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefonların uçuk fiyatlara sahip ultra lüks versiyonlarını tasarlamasıyla tanıdığımız Caviar, koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Firma, şimdi de önümüzdeki haftalarda tanıtılacak ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Ultra’nın “Liquid Metal" adını taşıyan lüks versiyonunu duyurdu.

Caviar’ın kataloğundaki diğer yedi lüks tasarıma katılan Liquid Metal versiyonu, cihazın standart dış kasasını tamamen 925 ayar sterling gümüşten üretilen özel bir panelle değiştiriyor. Fiyatı da tahmin edebileceğiniz gibi cep yakıyor.

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Caviar, Daha Tanıtılmayan Katlanabilir iPhone'un 900 Bin TL'lik Ultra Lüks Versiyonunu Tanıttı
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Ekran Resmi 2026-08-25 07.46.12

Karşınızda 900 bin TL’lik iPhone Ultra

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Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tasarım, donmuş sıvı metalin akışkan hareketini anımsatacak şekilde kurgulandı. Ağır bir heykel rölyefi şeklinde işlenen gümüş malzeme, yüksek aynalı parlatma işleminden geçirilerek ışığın geliş açısına göre arka yüzeyde dalgalanma efekti oluşturmuş. Ayrıca cihazın arkasındaki standart Apple logosu da çıkarılarak yerine yine 925 ayar gümüşten dökülmüş üç boyutlu bir logo yerleştirilmiş.

Caviar’ın geçmişte imza attığı aşırı mücevherli, altın kakmalı veya göktaşı parçalı karmaşık tasarımlarının aksine Liquid Metal modeli, gücünü yalnızca ham gümüş malzemeden ve onun yansıtıcı yüzey kalitesinden alıyor. Bu yaklaşım, cihazı geleneksel bir mücevher eşyasından ziyade çağdaş bir metal heykel niteliğine yaklaştırıyor.

Ekran Resmi 2026-08-25 07.46.12

Söz konusu lüks dokunuşun maliyeti ise oldukça yüksek. Liquid Metal iPhone Ultra’nın 256 GB depolama kapasitesine sahip baz modeli 18.840 dolardan (906 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Caviar, bu özel serinin dünya çapında sadece 17 adetle sınırlı kalacağını açıkladı. Cihazı satın alan kullanıcılara ürün, markaya özel bir ambalaj içerisinde ve Caviar imzalı 24 ayar altın kaplama bir anahtar ile teslim edilecek.

Caviar tarafınca yayınlanan konsept görseller ve fiziksel maketler, katlanabilir iPhone Ultra’nın menteşe yapısı ile dış boyutları hakkında somut fikir verse de cihazın altındaki donanım Apple tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı. Katlanabilir modelin gümüş olmayan standart fabrikasyon sürümünü ve teknik detaylarını görmek için eylülün başında gerçekleşecek Apple lansmanını beklemek gerekecek.

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iPhone Katlanabilir Telefon

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