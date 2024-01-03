Bilim insanları, çayı çok sıcak içmenin yemek borusu kanserini etkilediğini ortaya çıkardı. Çok sıcak çay içmek, yemek borusu kanserine davetiye çıkarıyor olabilir.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu bölgesinde sık görülen bir kanser çeşidi olan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden dört akademisyenle birlikte bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu çalışma, çarpıcı bir sonucu ortaya çıkarttı. Bilim insanlarının çalışmasına göre çayı sıcak içmek, yemek borusu kanserine davetiye çıkarıyor.

1442 kişiyle yapılan çalışmaya göre sıcak çay tehlikeli

Çalışma kapsamında, 25 yıllık süreçte yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ve 720 kadına ait veriler toplandı. Toplanan verilere göre bu hastaların yüzde 85'lik kısmı çaylarını çok sıcak içmeyi tercih ediyor. Çayın çok sıcak olarak kabul edilmesi için sıcaklığının 85 derecenin üstünde olması gerekiyor.

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, çay içmenin çeşitli faydalarının olduğunu kabul ederken bazı zararları da olabildiğine dikkat çekti. Eroğlu, Erzurum'da çayın 94-95 derecede kaynayan suyla yapıldığını, bardağa dökülüp şeker karıştırıldığında da çayın sıcaklığının 83-85 dereceye kadar düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Eroğlu, "Bu sıcaklıktaki çay bile eli yakar. Önerimiz, literatürün de söylediği, günde 5-6 bardak hafif ılıtılmış çay içilmesi ama sıcak çay içmeyin. Sıcak çay kanser yapıyor. Özellikle ağız, yutak ve yemek borusu kanserinin bölgede en sık görülmesinin sebebi sıcak çay tüketimi." ifadelerini kullandı.

"Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor"

Eroğlu ayrıca yüksek sıcaklıka içilen çayın, mukozalar gibi sindirim sisteminin hassas kısımlarında ciddi yanıklara ve hücre değişikliğine sebep olduğunu belirtti. Bilim insanı sözlerine "Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim. 25 yıl süren bilimsel çalışmamızda, çayın etkileri ve bölgemizde yemek borusu kanserlerinin fazla görülmesini araştırdık, en önemli sebebin sıcak çay tüketimi olduğunu, 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını bilimsel veri olarak tespit ettik. Lütfen çayı hafif ılıtıp için." şeklinde devam etti.