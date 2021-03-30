CD Projekt, Digital Scapes Studios’u Satın Aldı

Cyberpunk 2077 için yayınlanan son güncellemenin ardından CD Projekt, 3 yıldır beraber çalıştığı Digital Scapes Studios’u satın aldığını duyurdu. Cyberpunk 2077’de son yapılan güncelleme oyunu resmen yeniden doğmuş gibi bir hale getirmişti.

2012 yılında BioWare, Radical Entertainment ve Relic’te çalışmış oldukça tecrübeli isimlerle kurulmuş Kanadalı oyun geliştirme firması Digital Scapes, bugüne kadar oldukça ciddi işlere imza atmıştı. 2018 yılından beri CD Projekt ve Digital Scapes ailesi beraber çalışıyorlardı. Özellikle Cyberpunk 2077 konusunda beraber ciddi geliştirmeler yapan Digital Scapes ekibi optimizasyon konusunda da CD Projekt’e çok ciddi katkılar sağladı.

Digital Scapes’in satışının gerçekleşmesiyle beraber Polonya ve Kanada arasında oyun endüstrisi açısından ilk defa bir birleşme yaşandı. CD Projeckt CTO’su Pawel Zawodny “Cyberpunk 2077’yi geliştirme ve iyileştirme sırasında Digital Scapes bize gerçekten büyük katkı sağladı. Projelerimize katkıda bulunmanın yanında teknolojilerimizi mükemmelleştirmek için oldukça yardımcı oldular” dedi.

CD Projekt RED Vancouver ekibi oluşmaya başlıyor

Digital Scapes’in adı CD Projekt RED Vancouver olarak değişti. Stüdyo başkanı Marcin Chudy “The Witcher üçlemesi ve Cyberpunk 2077 gibi inanılmaz büyük oyunları geliştiren bir stüdyoya katılmış olduğumuz için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız. Oyun ve teknoloji alanındaki katkılarımızla oyunları daha çekici hale getireceğimize inanıyoruz” dedi. Elbette bakacak olursanız Cyberpunk 2077 grafik bakımından oldukça çekici bir oyun haline gelmiş durumda.

Oyunun geliştirmeleri ve güncellemeleri açısından ciddi katkı sağlayan Digital Scapes yani CD Projekt RED Vancouver’ın Witcher içinde güncelleme yapabileceği düşünülüyor. Firmanın Kanada da yeni iş ilanları açtığı ve stüdyoyu büyütme aşamasına geçtiği belirtiliyor. Witcher seri olarak her ne kadar bitmiş olsa da oyuna gelecek yeni içerik ve modlar sayesinde oyunun bir süre daha yaşayacağı düşünülüyor.

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