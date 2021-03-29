Geçtiğimiz ay yayınlanması beklenen ancak son anda ertelenen Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi PC ve konsollar için yayınlandı. Stadia güncellemesinin ise önümüzdeki günlerde geleceği bildirildi.

Cyberpunk 2077'nin çıktığı günden beri yüzü gülmeyen CD Projekt Red, oyun hakkında yapılan kötü yorumları gidermek için elindeki en büyük koz olan büyük güncellemelerinden birini yayınladı. Aslında geçtiğimiz şubat ayında gelmesi beklenen 1.2 güncellemesi, CDPR'nin hacklendiğini açıklaması sonrası Mart ayına ertelenmiş ancak bir tarih verilmemişti.

Oyunda bulunan pek çok sorunun çözümü olması beklenen güncelleme, Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Şu an için yalnızca PC ve konsollar için indirilebilir olan güncellemenin bu hafta içinde Stadia için de yayınlanacağı belirtildi.

Oynanış, görevler ve grafikler gibi pek çok konuda hata düzeltmeleri:

Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesinin oldukça uzun bir değişiklik ve düzeltme listesi var. Oynanıştan grafiklere, görevlerden genel performansa pek çok düzeltmenin yer aldığı listede ortak hata düzeltmelerinin yanında PC ve konsol için ayrıca sunulmuş düzeltmeler de yer alıyor.

Oynanış esnasında öldürülen NPC'lerin hareket etmesi gibi oyunun akışıyla birlikte oyuncuların sinirini de bozan sayısız komik hatanın giderildiği güncellemede aynı zamanda bellek optimizasyonları, envanter panelinde bazı performans iyileştirmeleri, karakter oluşturma ekranındaki bazı hataların giderilmesi, ilerlemelere engel olan bazı hata düzeltmeleri gibi pek çok düzeltme de yer alıyor.

Gelen güncelleme ile birlikte özellikle konsollarda karşılaşılan pek çok büyük sorunun çözüleceği düşünülüyor. Giderilen yüzlerce hatanın ve sayısız performans iyileştirmesinin yer aldığı güncelleme notlarının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.