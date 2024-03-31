CD Projekt CFO'suna, gelecekteki oyunlara mikro ödeme eklenip eklenmeyeceği soruldu.

Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt RED, son yıllarda oyuncular tarafından hem dibe batırıldı hem de dipten çıkarılıp el üstünde tutuldu. Bunun sebepleri arasında; elden geçirilmiş The Witcher 3 oyununu ve inişli çıkışlı bir şekilde hayatına başlamış Cyberpunk 2077’nin rolü oldukça büyük.

Son olarak çıkış yapan Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC’si ve Edgerunners dizisiyle birlikte şirket, oyuncu gözündeki yerini iyi yerlere getirmeyi başardı. Şimdiyse bu konumunu daha da iyileştirecek bir açıklama yaptı. Tabii aynı açıklama, diğer stüdyolarda nasıl karşılık bulur, işte onu bilemiyoruz.

“Tek oyunculu oyunlarda mikro ödemenin yeri yok.”

Polonya merkezli StockWatch.pl’e konuşan ve CD Projekt’te mali işler müdürü olarak görev yapan Piotr Nielubowicz’e, gelecekte çıkacak oyunlara mikro ödemelerin eklenip eklenmeyeceği soruldu. Kendisi; şirketin tek oyunculu oyunlarda mikro ödemelere yer görmediğini; fakat gelecekteki ‘çok oyunculu’ oyunlarda bunun kullanılabileceğini söyledi.

CD Projekt RED’in eski CEO’su Adam Kicinski de zamanında benzer bir açıklama yapmış, asıl hedefin oyunlardaki ödemeleri oyuncuların para harcarken mutlu olacağı şekilde tasarlayabilmek olduğunu söylemişti. Şirketin izlediği bu yol, oyunculara güven verse de diğer oyun geliştiricilerine ilham olur mu, bilemiyoruz.

Yakın zamanda karşımıza gelen Dragon’s Dogma 2’nin tartışmalı çıkışında, mikro ödemelerin sayısı da oyuncuların yüzünü düşürmüştü. Detaylar için alttaki içeriğimize göz atabilirsiniz.