Oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen Dragon's Dogma 2, güncel olarak sağdan sola vuruluyor.

Kiminin adını daha yeni duyduğu, kiminin de çıkması için gün saydığı rol yapma oyunu Dragon’s Dogma 2, nihayet tüm dünyada çıkışını gerçekleştirdi. Oyun ilk etapta güzel görünse de kısa sürede beğenilmeyen yanları göze çarpmaya başladı. Bunun sebepleri arasında gereksiz mikro ödemeler, grafik sorunları ve optimizasyon problemleri geliyor.

PC oyuncularının Steam üzerinden dile getirdiği şikâyet sayısı 13.000’i bulduğunda, oyunun değerlendirmeleri “çoğunlukla olumsuz” diye ifade ediliyordu. Fakat oyuncular tek paydada buluşmuş değil. Zira bir kesim, oyunda herhangi bir problem yaşamamışken diğerlerinin konuyu abarttığını iddia ediyor. Diğer kesim ise o tarafın problemleri görmezden geldiğini söylüyor.

Oyunu oynayarak basitçe elde edilen şeyler parayla satılıyor.

Karakter düzenleme ve hızlı seyahat gibi özelliklerin Steam sayfasında ek içerik olarak satılması, oyuncuları sinirlendirmiş gibi görünüyor. Bunun sebebi de örneğin karakter düzenleme işlevinin oyunun ilk aşamalarında para ödemeden açılabiliyor olması. Fakat oyunu ilk defa gören oyuncular, bu içeriği satın almazlarsa özellikten mahrum kalacaklarını düşünebilirler. Tabii oyunun 50 dolardan çıkıp bu tür şeyler için ekstra para istediğini de hatırlatalım.

Bunun haricinde optimizasyon konusu da var. Oyunun bazı bölgelerinde FPS değerleri dibi görebiliyor. Üstelik RTX 4090 ve i9-13100k ikilisine sahip olanlar bile FPS düşüşleri yaşadıklarını belirtiyorlar. “Çıkış gününde olur öyle.” demek isterdik fakat Capcom’un, oyun yayımlandan önce hangi aşamada olduğunu bildiği de bir gerçek.

Son olarak grafik tarafında da şikâyetler var. Görüş alanı ve fare ivmesi konularında problem yaşayan oyuncular, deneyimin bir şekilde ilerlediğini fakat en kısa sürede güncelleme gelmesi gerektiğini belirtiyor. Kaplama sorunlarından bahsedenlerin sayısı da oldukça fazla.

Güncel olarak Dragon’s Dogma 2’nin inceleme puanları bir tık yukarı gitmiş gibi görünüyor. Zira artık oyun çoğunlukla olumsuz değil; “karışık” olarak nitelendirilmiş. Toplamda neredeyse 30 bin inceleme var ve bunların çoğunluğu olumsuz. Fakat dediğimiz gibi, oyunda herhangi bir problem görmeyenlerin sayısı da oldukça fazla. Sizin düşünceleriniz neler?