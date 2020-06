CD PROJEKT RED'den The Witcher 3 İçin GOG Kampanyası

CD PROJEKT RED, oyun dünyasının en başarılı örneklerinden bir tanesi olan The Witcher 3: Wild Hunt için yeni bir kampanya başlattı. Oyuna herhangi bir platformda sahip olan oyuncular, The Witcher 3’ün GOG sürümünü ücretsiz olarak edinebilecekler.

CD PROJEKT RED, başarılı ve sevilen oyunu The Witcher 3: Wild Hunt için oldukça ilginç bir kampanya başlattı. The Witcher 3’ün herhangi bir kopyasına sahip olan bir kişi, oyunun GOG kopyasına da ücretsiz olarak erişebilecek.

Steam, Epic Store, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında The Witcher 3 oyununa sahip olan kişiler, ekstra bir ücret ödemeden oyunun GOG sürümüne de sahip olabilecekler. Burada dışarıda tutulan tek platformsa Nintendo Switch oldu.

Hangi sürüme sahipseniz o sürümü ücretsiz olarak alabileceksiniz:

Oyunun hangi sürümüne sahipseniz, GOG’dan ücretsiz olarak edineceğiniz sürüm de aynısı olacak. Yani tüm genişleme paketleriyle birlikte The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year sürümüne sahipseniz, GOG’dan edinebileceğiniz kopya da bu olacak. Oyunun temel sürümüne sahipseniz GOG’dan da temel sürümü edinebileceksiniz.

Ayrıca oyunu konsolunuzda kutulu olarak oynadıysanız da bu kampanyadan faydalanabileceksiniz. The Witcher 3’ü konsolunuzda oynadıysanız ve diske sahip değilseniz hatta hiç sahip olmamış olsanız bile GOG, oyunun hesabınızdan oynanıp oynanmadığını tespit edecek ve ücretsiz The Witcher 3’e sahip olabileceksiniz.

Ayrıca tüm platformlarda bu oyuna sahip olmak da bu hediyeyi almak için bir engel değil. Tüm platformlarda The Witcher 3’e sahip olduğunu ifade eden bir Twitter kullanıcısı, GOG’dan gelen “Bu durum, bu kampanyaya katılamayacağın anlamına gelmiyor. Hâlâ birisiyle paylaşabileceğin hediye edilebilir bir kod alabilirsin” mesajını paylaştı.

Siz de The Witcher 3’ü henüz oynamamış bir arkadaşınıza hediye etmek istiyorsanız ya da oyuna GOG üzerinden de sahip olup yeniden oynamak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Bu kampanya 23 Haziran tarihinde sona erecek. Ücretsiz The Witcher 3 kopyasıyla ilgili tüm merak ettiklerinizi buradan öğrenebilirsiniz.