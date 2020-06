The Witcher'ın Netflix Sorumlusu katıldığı yayında, dizinin kahramanları Geralt ve Yennefer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dizinin hayranları ikilinin 'sonsuza dek mutlu' yaşamasını istese de bunun kahramanların doğasına aykırı olduğuna dikkat çekti.

The Witcher’ın Netflix sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich, kısa bir süre önce Geralt ve Yen’in geleceği ile ilgili bazı ayrıntıları açıkladı ve “sonsuza dek mutlu oldular” temennisinin onlar için pek de geçerli olmadığını söyledi. Hissrich açıklamayı yakın zamanda konuk olduğu 3rd and Fairfax: Writer’s Guild of America West podcastinde yaptı.

“Zaman kavramı onlar için çok farklı bir şey, bu yüzden evlenip yerleşik ve sakin bir hayata geçip çocuk sahibi olmayacaklar. Bir şekilde geri dönüp kişileri tekrar ziyaret eden cinsel ilişki veya flört patlamaları var, ancak geri döndüklerinde o kişi ölmüş olabilir.” diyor Hissrich.

Yüzyıllar boyu beraber ve mutlu olamazlar

Hissrich, “Hayal etmeyi sevdiğim şey, Yennefer ve Geralt'ın her ikisinin de bunu bir şekilde yapmaya alışkın olması. İkisi de müzmin bekar. Ayrıca orijinal kitapta da ikisinin sonsuza dek mutlu yaşadığına dair bir emare bulunmuyor. İzleyicilerin istediği çok tatlı bir rüya, ama çok gerçekçi değil. Bu insanlar asla koyun çiftçisi ve sepet dokumacısı olmayacak. İkisinin de yaşamın ve ölümün bu kenarında yaşamak gibi bir isteği var. ” dedi.

Büyücüler olarak inanılmaz uzun ömürleri göz önüne alındığında, Geralt ve Yen gibi insanlar uzun, tehlikeli hayatlar yaşıyorlar. Bir sonraki yüzyılda da bizlerle beraber olabilir ya da yarın bir papağan tarafından parçalara ayrılmış olabilirler.

Bununla birlikte, The Witcher 3’ün kitapların bitiminden birkaç yıl sonra izleyici ile buluşacağı düşünülüyor. Orada dinamiği düşündüğümüzde, Geralt ve Yen'in büyük ölçüde Ciri'yi evlat edinen ebeveynler olma durumlarına bağlı olan bir tür karşılıklı anlayışa sahip oldukları anlaşılıyor. The Witcher'da ailenin vurgulandığı göz önüne alındığında, Ciri'nin birbirlerini bulana kadar kimsesi olmayan bu sevimli ama uyumsuz üçlüye nereden geldiğini düşünmek kesinlikle faydalı olacaktır.