Eğer elinizde .cdr uzantılı bir CDR dosyası varsa ne olduğunu ve nasıl açılacağını bilmiyor olabilirsiniz. CorelDRAW programı ile hazırlanmış vektör dosyaları ve CD’den kopyalanmış müzik dosyaları olan CDR dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Bugün kullanmakta olduğumuz her dosyanın kendine özgü bir formatı vardır. Bu format, dosyanın barındırdığı içeriğe göre belirlenir. .cdr uzantılı CDR dosyası da bunlardan bir tanesi. CDR dosyası genel olarak CorelDRAW programı ile hazırlanmış vektör dosyalarıdır. Ancak bazı durumlarda CDR dosyaları, CD’den kopyalanmış bir müzik de olabilir. Yani ortalık biraz karışık.

Bu karmaşa nedeniyle pek çok kullanıcı CDR dosyası nedir, nasıl açılır merak ediyor. Elinizde CDR dosyası oluşturabilen bir yazılım varsa bu dosyayı kolayca açabilirsiniz. Ancak böyle bir yazılımınız yoksa öncelikle elinizdeki dosyanın nasıl bir içerik barındırdığını bilmeli ve buna uygun bir yöntem izlemelisiniz. Gelin CDR dosyası nedir, nasıl açılır yakından bakalım ve uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

CDR dosyası nedir?

.cdr uzantılı CDR dosyası, içinde CorelDRAW programı ile oluşturulmuş metin, resim, efekt, şekil gibi pek çok farklı içeriği barındıran bir vektör dosyasıdır. CorelDRAW görsel tasarım programı ile oluşturulmuş bu dosyalar, yine aynı program ile açılabilmektedir. Eğer böyle bir programa sahip değilseniz uygulayabileceğiniz farklı yöntemler var.

CDR dosyası nedir sorusunun diğer bir yanıtı da CD’den kopyalanmış müzik dosyasıdır. MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda CDR dosyası görüyorsanız bu dosyalar CD ya da DVD gibi bir aygıttan kopyalanmış müzik dosyaları olabilir. Böyle bir durumda farklı bir yöntem izlemeniz gerekir.

CDR dosyası nasıl açılır?

Yöntem #1: Görsel barındıran CDR dosyası açma

Görsel barındıran CDR dosyası açma Yöntem #2: Ses barındıran CDR dosyası açma

Görsel barındıran CDR dosyası açma:

Elinizde bulunan CDR dosyasının CorelDRAW programı ile oluşturulmuş metin, resim, efekt, şekil gibi pek çok farklı içeriği barındıran bir vektör dosyası olduğunu düşünüyorsanız uygulamanız gereken ilk yöntem, en güncel sürümdeki CorelDRAW programını kullanmaktır. Eğer bu programa sahip değilseniz şu uygulamalardan biri ile CDR dosyasını açabilirsiniz;

Listelediğimiz bu uygulamalardan bazıları ücretli, bazıları ise ücretsizdir. Ücretli olanların deneme sürümünden yararlanabilirsiniz. Sık sık .cdr uzantılı CDR dosyalarını açmıyorsanız ücretli programlardan birini kullanmanız önerilmiyor. Ücretsiz olanlar ve deneme sürümleri işinizi görecektir.

Ses barındıran CDR dosyası açma:

Eğer MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bir CDR dosyası ile karşılaştıysanız ve bu dosyanın ses barındırdığını düşünüyorsanız iTunes üzerinden bu dosyayı kolayca oynatabilirsiniz. Söz konusu CDR dosyası CD’den kopyalanmış ses dosyasıdır, bu dosyayı yeniden bir CD ya da DVD’ye yazmak istiyorsanız ImgBurn ya da DVD Decrypter kullanabilirsiniz.

CDR dosyası dönüştürme işlemi:

.cdr uzantılı CDR dosyalarını açmak biraz zahmetli bir işlem olduğu için bu dosyaları daha kolay açılacak bir formata dönüştürmek isteyebilirsiniz. CDR dosyası dönüştürme işlemi için buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Convertio internet sitesini kullanabilirsiniz.

Convertio dosya dönüştürme sitesi, 100 MB’a kadar olan dosyalarınızı online ve ücretsiz olarak pek çok farklı formata dönüştürebilir. Barındırdığı içeriğe bağlı olarak CDR dosyalarınızı uygun bir formata dönüştürerek bundan sonra çok daha kolay açılmalarını ve düzenlenmelerini sağlayabilirsiniz.

'CDR dosyası açılmıyor' sorunu nasıl çözülür?

.cdr uzantılı CDR dosyaları çoğu zaman içinde CorelDRAW programı ile oluşturulmuş metin, resim, efekt, şekil gibi pek çok farklı içeriği barındıran bir vektör dosyasıdır ve bu nedenle CorelDRAW görsel tasarım programı ile kolayca açılabilir. CorelDRAW programına sahip değilseniz yukarıda verdiğimiz listedeki uygulamalar mutlaka CDR dosyanızı açacaktır.

.cdr uzantılı CDR dosyaları ile MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda karşılaşıyorsanız bu dosya, bir CD ya da DVD’den kopyalanmış bir ses dosyası olabilir. iTunes uygulaması bu tür dosyaları kolayca açacaktır çünkü temel olarak standart ses dosyaları ile aralarında pek fazla fark yoktur.

Ne yaparsanız CDR dosyası açılmıyorsa ve dönüştürme işlemini de gerçekleştiremiyorsanız elinizdeki dosyadan şüphe etmelisiniz. CDR dosyanız hasarlı ya da bozuk olabilir. Böyle bir durumda dosyayı edindiğiniz kaynak ile iletişime geçmeli ve dosyanın farklı bir kopyasını almalısınız. Ancak mutlaka bir kez olsun CDR dosyasını CorelDRAW ile açmaya çalışın.

CorelDRAW programı ile hazırlanmış vektör dosyalarının formatı olan .cdr uzantılı CDR dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dosya formatı hakkında bilmeniz gereken önemli detaylardan bahsettik.