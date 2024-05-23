Heyecan dolu bir film izlerken ya da sevdiklerinizle sohbet ederken elinizden çekirdeği düşüremediğinizi fark ettiyseniz gelin, neden olduğunu anlatıyoruz.

Bazı yiyeceklerin garip bir büyüsü var, paketi bitirdikten sonra ne kadar yediğimizin farkına varıyor; kendimizi durduramıyoruz.

Çekirdek de bu yiyeceklerin başrolü. Peki sizce neden çekirdeği bir kez çitlemeye başlayınca dur durak bilmiyoruz?

Bazı yiyeceklerin maalesef bağımlılık yapıcı özellikleri var.

Kendimizi yemeden alıkoyamama sebebimiz, bağımlılık yaptıran bu özelliklerinde saklı. Çekirdeğin de insanlar üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlendi. Çekirdeğin içerisinde bulunan magnezyum, ruh sağlığını olumlu etkileyen bir özelliğe sahip.

Belki de bize iyi hissettirdiği için elimizden düşüremiyoruz, kim bilir. Peki gerçek sebeplerine yönelince sebepleri ne olabilir?

Öncelikle tat ve aroma.

Çekirdek gibi atıştırmalıklar genellikle tuzlu ve lezzetli olduklarından tat alma duyularımızı tatmin ederler. Bu tatlar, beynimizdeki ödül merkezlerini uyarır ve bizi daha fazla yemeye teşvik eder.

Çıtırdatma sesi de yiyeceklerin fiziksel yapısıyla ilgili olan tekstürel bir zevk sağlar. Bu çıtırdama hissi, yeme deneyimini daha keyifli hâle getirir ve insana devam etme isteği uyandırır.

Otomatik olarak yeme davranışı gösteriyoruz.

Çekirdek gibi yiyecekler genellikle otomatik olarak, bilinçsizce yenir. Ne kadar yediğimizin farkına bile varmayız. Televizyon izlerken veya bir şeylerle meşgulken, farkında olmadan sürekli yeme eğiliminde olabiliriz.

Bazı yiyecekler, özellikle yağ ve şeker içeriği yüksek olanlar, beynimizdeki dopamin gibi nörotransmitterlerin salınımını artırır. Bu da tatmin duygunu yaratarak bağımlılık hissettirir.

İşte bu yüzden çekirdek çitlerken elimizden düşüremeyiz, fakat yine de porsiyonlarınızı bir kontrol etmeniz faydalı olabilir.

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