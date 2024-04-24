Hani bazen uyandığınızda şeker komasına girmişçesine bir ton tatlı ürün tüketmek istersiniz ya, işte kadınların âdet döneminde başına gelen durum, tam olarak böyle bir şey. Peki, âdet döneminde veya hemen öncesinde bu kadar aç hissetmek normal mi?

Âdet dönemi, kabul edelim ki kadınlar için yorucu geçebiliyor. Ağrının yanı sıra durmak bilmez bir açlık hissi, sınırları zorlayabiliyor.

Ancak bu durumun da bilimde bir açıklaması var. Öyleyse sizi aşağı alalım madem.

Âdet öncesinde ve sırasında daha aç hissetmeniz gayet normal ve yaygın.

Âdet döneminde progesteron hormonunuz artar ve östrojen seviyeleriniz düşer. Hormonal değişiklikler, sizi daha yorgun ve duygusal hâle getirebilir.

Bu hormonlar, açlık ve tokluk hissiyatınızı düzenleyen ghrelin ve leptin hormonlarını etkileyebilir. Östrojen ve progesteronun bu hormonlar üzerindeki etkisi, açlık ve iştahınızda değişikliklere neden olabilir.

Hormonal dalgalanmaların yanı sıra ruh hâli değişiklikleri, sinirlilik ve anksiyete de yeme davranışlarınızı etkileyebilir.

Araştırmalar, âdet döneminde metabolizma hızınızın artabileceğini göstermekte. Sonuçta bu dönem, rahim iç dokusunun atılmasını içerir ve bu süreç ekstra enerji gerektirir.

Bu süreçte vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlayacak dengeli öğünleri tüketmek önemlidir.

Peki ama özellikle belirli yiyeceklere olan aşerme durumu nasıl açıklanıyor?

Östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar, karbonhidrat ve tatlı gibi belirli yiyeceklere olan isteğinizi tetikleyebiliyor.

Ayrıca vücudunuz bazı besinlerde, örneğin magnezyumda geçici bir düşüş yaşayabilir. Belirli yiyeceklere duyulan bu istek, vücudun bu besinleri yeniden kazanma çabasını yansıtabilir.

Yani dememiz o ki aslında her şey sürece uygun ilerliyor. Bu durum sadece size has değil. :)

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