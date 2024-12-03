Bundan neredeyse 100 yıl önce, Amerika’da bir üniversitenin çekmecesinde Mars’tan gelen bir meteroit ortaya çıkarıldı ve Mars’ın jeolojik tarihini anlamada rol oynadı.

Purdue Üniversitesinin biyoloji bölümünde bir çekmecede tekrar gün yüzüne çıkan meteroit, birkaç milyon yıl uzayda gezindikten sonra Dünya’ya gelmişti.

Gezegenimize düşen bu meteroitin incelenmesiyle Mars hakkında daha fazla bilgiye sahip olabildik.

Lafayette Meteroiti, 11 milyon yıl önce uzaya savruldu.

Mars’a çarpan bir asteroitle yüzeyden koparak uzaya savrulan kaya, milyonlarca yıl ardından gezegenimizin çekim gücü etkisiyle ABD’nin Indiana eyaletine düşmüştü. Daha sonra bu meteroit unutuldu gitti.

Lafayette Meteroiti, yıllar sonra, Purdue Üniversitesinin biyoloji bölümündeki bir çekmece keşfedildi. Üniversitedeki araştırmacıların yaptığı izotopik tarihleme yöntemi (organik madde içeren nesnelerin yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntem) ile meteoritteki kimyasal değişimlerin kaynağının sıvı su olduğu doğrulandı.

Fakat yine de bu, Mars’ın o zamanlarda okyanuslar gibi büyük su kütlelerine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, bu suyun yüzey altındaki buzların erimesiyle oluştuğu fikrinde.

Profesör Marissa Tremblay şöyle diyor:

“O dönemler Mars’ın yüzeyinde bol miktarda sıvı su bulunduğunu düşünmüyoruz. Bunun yerine suyun, donmuş toprak adı verilen ve civarda bulunan yüzey altındaki buzun erimesinden geldiğini ve bu donmuş toprak erimesinin, Mars’ta hâlâ günümüze kadar dönemsel şekilde gerçekleşen magmatik faaliyetten kaynaklandığını düşünüyoruz.”

Mars’taki sıvıyla temasının ne zaman gerçekleştiği belirsiz.

1980'lerde Chicago’daki Field Müzesinde yapılan incelemeler, meteorun Mars atmosferine özgü gazları içerdiğini ortaya koydu ancak Mars’taki sıvı suyla temasın ne zaman gerçekleştiği bir sır olarak kaldı. Son araştırmalar ise bu etkileşimin 742 milyon yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor.

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